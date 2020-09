"Díky, Mistře." Čeští politici oceňují kvality i světový ohlas Menzelova díla

Premiér Andrej Babiš (ANO) na svých sociálních sítích vyjádřil rodině českého filmaře upřímnou soustrast. "Smutná zpráva o úmrtí tohoto výjimečného člověka a filmaře velice zasáhla nás všechny. Zanechal tu po sobě úžasné dílo, které nás nikdy nepřestane těšit a bavit a díky kterému zná český film celý svět. Díky, Mistře," uvedl.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) sdělil, že byl Menzelovi vděčný například za film Skřivánci na niti. "V tomto filmu opustil všechen oficiální výklad velkých dějin, jak se o nich psalo v učebnicích, a ukázal tragické osudy bezejmenných, ale vůbec ne obyčejných lidí, které ty velké dějiny semlely a z jejich životů udělaly trosky," uvedl.

Menzel podle Zaorálka celý svůj filmový život hledal něco zdánlivě obyčejného, co zachraňuje svou poezií a půvabem smysluplnost lidské existence. "Byl s Milošem Formanem nejznámějším představitelem nové vlny šedesátých let a zasloužil se o to, že přitáhl mnoho čtenářů k (Bohumilu) Hrabalovi a (Vladislavu) Vančurovi. Jeho filmový rukopis i herectví jsou nezaměnitelné," dodal ministr.

Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) připomněla, že se Menzel do "srdcí diváků zapsal především neotřelými adaptacemi díla spisovatele Bohumila Hrabala" a "nezapomenutelnými hláškami". "Opustila nás legenda českého filmu. Díky za všechny skvělé filmy, pane režisére," uvedla. V roce 1967 získal film Ostře sledované vlaky, natočený podle Hrabalova románu, Oscara za cizojazyčný film.

Šéf ODS Petr Fiala zdůraznil, že Menzelovy filmy dosáhly světového ohlasu. "Podle svých slov chtěl svými díly především bavit a potěšit. A to se mu dařilo měrou vrchovatou u několika generací diváků, kteří na něj budou vděčně vzpomínat," uvedl.

"Až setřeseme první smutek, dojde nám, že se díky jeho filmům můžeme ještě dlouhá, dlouhá léta smát, dojímat a radovat. To opravdu není málo," napsala poslankyně a kandidátka ODS do Senátu Miroslava Němcová.

Bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) uvedl, že Menzelův vklad české filmové kultuře je obrovský. "Vážím si toho, že jsem měl tu čest s panem režisérem mnohokrát debatovat o filmu, kultuře, o světě a hodnotách. Lehké odpočinutí, pane režisére. A velký dík za vaše dílo!" napsal.