Dočasné zrušení DPH u elektřiny a plynu nebude prý EK trestat

O vládním návrhu, který by DPH odpustil, má dnes jednat Sněmovna. Schillerová se odvolala na osobní jednání s eurokomisařem pro ekonomiku Paolem Gentilonim. Návrh má spolu s dalšími pomoci bojovat s rostoucími cenami energií.

"Pomůže to napříč všem. Je to jednoduché administrativní řešení, je to dočasné řešení. To znamená: námitky, že je to v rozporu s právem EU, odmítám," řekla Schillerová. Poukázala přitom na to, že změna má platit jen pro příští rok.

Uvedla, že o tom minulý týden na radě ministrů financí EU mluvila s eurokomisařem Gentilonim. "On mi minulý týden na okraj rady Ecofin, na naší osobní schůzce, řekl, že má pochopení pro tuto dočasnou výjimku, která řeší dramatickou cenu energií v ČR za předpokladu, že bude dočasná a že to posouvá na technickou úroveň. To je silný politický vzkaz, že v případě, že tato legislativa bude v ČR schválena, nebude předmětem sankcí, ani infringementu (řízení) ze strany Evropské komise," prohlásila.

Vláda v příslušné novele zákona o DPH konstatuje, že navrhovaná právní úprava není slučitelná s právem Evropské unie, neboť to neumožňuje zavést osvobození od daně s nárokem na odpočet daně na dodání elektřiny a plynu. Česká strana proto bude vyjednávat s Evropskou komisí o možnosti nulovou daň uplatnit, dodal kabinet.

Sněmovna má na dnešní mimořádné schůzi svolané z popudu opozičního hnutí ANO jednat ještě o dvou dalších předlohách, které se týkají placení poplatku na podporované zdroje energií a využití peněz z prodeje emisních povolenek. Zda se ale schůze uskuteční je nejisté, protože nová vládní koalice s navrhovaným řešením nesouhlasí.