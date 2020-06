Filip: Navrhnu KSČM podpořit navržený schodek státního rozpočtu

Filip to dnes řekl ČTK. O podpoře rozpočtu dnes odpoledne mluvil s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Filip dnes řekl České televizi (ČT), že má signály z krajských organizací KSČM, ve kterých zatím převažuje názor rozpočet podpořit. O podpoře navržené změny rozpočtu bude vedení KSČM jednat v sobotu dopoledne. Nejprve zasedne Výkonný výbor, později otázku probere i širší vedení v podobě Ústředního výboru KSČM.

Menšinový kabinet ANO a ČSSD navrhl kvůli dopadům šíření koronaviru nárůst deficitu na 500 miliard korun, nemá k tomu ale zatím podporu dalších sněmovních stran. Zástupci vlády tento týden jednali s částí opozičních stran i s KSČM, která vládu toleruje, ale k podpoře rozpočtu se dosud stavěla vlažně. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se proto setkala s komunistickou předsedkyní rozpočtového výboru Sněmovny Miroslavou Vostrou. Vostrá po setkání naznačila, že vedení KSČM rozpočet doporučí podpořit.

Filip ocenil, že po jednáních s vládou mají komunisté jasno, kam bude deficit směřovat. "Jsem rád, že směřuje do těch prioritních oblastí programu KSČM, ať jsou to investice, investice do obcí, investice do lidí, platy v sociální sféře, to jsou věci které jsou pro nás důležité," řekl ČT.

Poznamenal, že když komunisté podpořili některé programy, které se týkají současné koronavirové krize, tak také musí hledat prostředky na jejich zaplacení. Poznamenal, že on osobně bude pro podporu vládního návrhu. Dodal, že zatím v krajích převažují taktéž hlasy, které se vyslovují pro navržený rozpočtový deficit. ČTK řekl, že už s Grospičem připravili doporučující usnesení.

Komunisté původně požadovali schodek nižší. Podle Vostré bude KSČM nyní požadovat, aby byly vyčleněny peníze na rozvoj online výuky ve školách a aby asi dvě miliardy byly určeny na odměny pro sestry v sociálních službách.