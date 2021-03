Testování asi bude častější a i u firem do 10 lidí a živnostníků

Možnosti jsou podle Schillerové dvě - povinné testy jednou za pět dní, nebo zvýšení frekvence testování z jednoho testu týdně na dva.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima řekl, že vzniká kompromis, že by mohly firmy povinně testovat jednou za pět dní. Aktuálně je interval sedmidenní. Testování dvakrát týdně by podle Hamáčka mohlo pro některé větší firmy znamenat kolaps.

Podniky s více než 250 zaměstnanci musely první kolo testování dokončit do 12. března, středně velké firmy měly na otestování všech pracovníků čas do 15. března. Zapojeny už jsou i společnosti s deseti až 49 lidmi, které musejí první cyklus testování skončit do 26. března. Testování je závazné i pro veřejný sektor.

O posunech v testování podle Schillerové jednají zástupci svazů, komor, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který je koordinátorem týmu k testování ve firmách. Primární je podle ministryně debata o těch, kteří dnes ještě povinně netestují. Zároveň zúčastnění diskutují o zvýšení frekvence testování, což je téma i pro tripartitu, uvedla Schillerová.

"Myslím, že se rýsuje kompromis, aby to bylo jednou za pět dní," řekl Hamáček. Vyjde to podle něj vstříc firmám, které namítají, že testovat dvakrát týdně je pro ně problém. Současně to ale vyjde vstříc odborníkům, kteří říkají, že sedm dní je moc, uvedl vicepremiér.

Bývalý ministr zdravotnictví a nynější poradce prezidenta Roman Prymula v České televizi uvedl, že ideální by bylo testovat jednou za tři nebo čtyři dny. Některé testy mají podle něj velmi nízkou citlivost, nejsou všechny stejně účinné. Hlavní epidemiolog IKEM a vedoucí odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví Petr Smejkal poznamenal, že není pro to, aby si zaměstnanci vzorky odebírali sami. Lepší je podle něj využít někoho zkušeného.

Ministerstvo zdravotnictví uděluje výjimky dodavatelům samotestů, od kterých tuzemské podniky mohou testy nakupovat. Seznam resort průběžně doplňuje. Podle Prymuly i Smejkala by bylo záhodno seznam redukovat.

V souvislosti s častějším testováním by měla podle původních předpokladů být upravena i dotace na test. Firmy by měly mít možnost na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění. Nárokovat si budou smět maximálně čtyři testy měsíčně na zaměstnance. Například podle Hospodářské komory je průměrná cena testů mnohem vyšší, příspěvek by měl být podle prezidenta komory Vladimíra Dlouhého alespoň 100 korun. Úhrada by se pak měla upravovat podle cen na trhu, uvedl. Hamáček se ale pozitivně k zvýšení dotace nestaví.