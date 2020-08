HK se zrušením superhrubé mzdy doporučuje snížit spíše pojistné

Vládní ČSSD a ANO se domluvily na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu. Zároveň zůstane sazba 23 procent pro příjem nad zhruba 139.000 korun měsíčně. Změnu by chtěla vláda prosadit v Parlamentu tak, aby platila od příštího roku. Zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně z příjmu sníží příjmy rozpočtu o zhruba 74 miliard korun.

"Výslednou změnu daňového zatížení určitě nelze hodnotit negativně. Nicméně Hospodářská komora s ohledem na stávající strukturu daňového břemene a jeho vlivu na ekonomiku jako celek doporučuje spíše snížit odvodové zatížení zaměstnavatelů, tedy pojistných odvodů. ČR by měla snížit celkové daňové zatížení za zaměstnance, protože je dnes jedno z nejvyšších na světě," uvedl mluvčí komory Miroslav Diro. Dodal, že opuštění principu superhrubé mzdy vyvolá nemalé náklady zaměstnavatelů kvůli změnám v informačních systémech, které používají.

"Samotné zrušení superhrubé mzdy administrativní zjednodušení pro firmy nepřinese. Firmy s ní umí pracovat a mají výpočet nastavený v účetních a daňových systémech," uvedl ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. Podle něj je otázkou, do jaké míry má vláda tuto změnu promyšlenou jako změnu systémovou kvůli výpadku příjmů státního rozpočtu. "Samozřejmě by co nejvíce peněz mělo zůstat zaměstnancům a firmám, ale neradi bychom, aby se v budoucnu hledaly další příjmy státního rozpočtu ve vyšším zdanění firem. Nebo aby vláda kvůli nižším příjmům rozpočtu omezovala investice," uvedl.

Podle místopředsedy poslaneckého klubu ODS Jana Skopečka je zrušení superhrubé mzdy prvním důležitým krokem, ale musí být doprovázeno jednou sazbou daně 15 procent pro všechny. "Je škoda, že je vládní koalice hnutí ANO a sociálních demokratů schopna jednat ve prospěch snížení daní, a tedy ve prospěch občanů, jen ve chvíli, kdy si chce nakoupit hlasy voličů před blížícími se krajskými a senátními volbami," uvedl.