Vnučka Koněva promluvila: Není to proti dědečkovi, ale proti Rusku. Na rok 1968 si pamatuju...

V úvodu rozhovoru pro Radiožurnál vnučka Jelena Koněvová popisuje svůj vztah k Ivanovi Koněvovi. „Většinu času jsem trávila na chatě u dědy. První kroky jsem udělala právě s jeho pomocí. Můj děda byl pro mě velmi významným člověkem. Zemřel, když mi bylo 19 let.“

K rozhodnutí o přesunu památníku se vyjádřila Jelena Koněvová pro Radiožurnál: „Pocity mám hořké. Musím poznamenat, že jsme to nebyli my, kdo ten památník přivezl a postavil, to tam umístily oficiální československé úřady. Je to ve vlastnictví Česka. My nemůžeme říct, že s tím nesouhlasíme. Jedině můžeme poprosit, že pokud k přesunu dojde, aby to udělali důstojně.“

Nesouhlasí s tím, aby byla socha umístěna na území ruského velvyslanectví. „V Rusku on je doma, nicméně on osvobozoval Prahu. Nech zůstane v Praze, ale to místo musí být důstojné,“ vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál. Jedno z míst, kam by mohl být památník přesunut, jsou podle ní Olšany, kde jsou pochováni vojáci, kteří s ním bojovali.

Jelena Koněvová říká, že rozruch, který se rozpoutal kolem sochy není přímo proti Koněvovi, ale proti Rusku. „Všechno souvisí se vztahem naší země se západními zeměmi, dnes není všechno ideální, probíhá přibližně totéž, co v období studené války. Když je možnost kousnout, tak se to udělá,“ dodala pro Radiožurnál.

Pamatuje si i na události kolem srpna 1968. V té době byl Koněv na důchodu a nikdo ho nikam nezval a nic s ním nekonzultoval. „Neúčastnil se žádných debat s Brežněvem,“ upozorňuje Koněvová v rozhovoru pro Radiožurnál.