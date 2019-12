Jiří Čunek se nechce vrátit do čela KDU-ČSL. Vedení strany poslal řízný vzkaz

"V tuto chvíli to úplně nevidím, protože jsem zatím přesvědčený, že mé vidění a provádění politiky je odlišné od toho, jak většina současných poslanců a vedení strany vidí svou budoucnost a především konkrétní kroky. Vstoupit tam by bylo asi kontraproduktivní, ale uvidíme, jaký bude vývoj, samozřejmě to nemůžu úplně zavrhnout, ale v tuto chvíli vůbec o kandidatuře neuvažuji," řekl Čunek pro ČTK.

Zatím také není nikdo, komu by vyjádřil podporu. Čunek stál v čele lidovců v letech 2006 až 2009.

Lidovci by podle něj měli stát na vlastních nohou. "Dobré pro stranu, pro každou stranu, především pro lidovce, je stát na vlastních nohou. Dělat vlastní politiku a nevěnovat tolik času neustálé diskusi s ostatními malými stranami o tom, jak se sloučit a být silnější. Buď ať udělají jednu stranu a nematou voliče, anebo ať jdou každý samostatně a snaží se oslovit voliče tím, že pro ně budou zajímaví," uvedl Čunek. Lidovci by podle něj měli setrvat na své konzervativní politice. "To znamená, v jednoduchosti je síla," uvedl Čunek.

Zájem o kandidaturu na předsedu strany již dříve oznámili současný místopředseda a šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek a europoslanec Tomáš Zdechovský, nevyloučil ji ani bývalý lidovecký místopředseda a nynější poslanec Marian Jurečka. O předsednickou funkci se nebude ucházet dlouholetý šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.