Přestaňte dělat stupidní politiku a začněte ji dělat normálně, vzkázal vládě Čunek

"Je to velké nevítězství a přemýšlím, co jsem mohl udělat lépe, aby ten výsledek byl dobrý. Bojovali jsme proti Babišovi. Ale upřímně řečeno si myslím si, že je lhostejno, kdo za něj tady kandiduje, protože vláda mu nabídla takový servis, jak ji má válcovat, že ten boj byl náročný," řekl serveru Seznam Zprávy.

Vládě vzkázal, aby si přestala nalhávat věci, když sedí ve Strakově akademii proti sobě. "Ať začnou dělat tu politiku normálně. Nevím, jestli na to mají ještě čas. Ať jsem konkrétní, zrušení superhrubé mzdy se netýkalo ani důchodců, ani nízkopříjmových, to znamená, že ti na tom nevydělali nic," uvedl.

"Zatímco my, kteří máme vyšší platy, tak jsme superhrubou mzdu platili a tím pomáhali nízkopříjmovým. My všichni, kteří jsme měli větší příjem, jsme to dobrovolně platili. Já si myslím, že to bylo správně. Zrušení superhrubé mzdy je nespravedlivé a je to úplně stupidní politika," dodal.

Podle něj má hnutí ANO ohromnou výhodu, že si může složit koalici v zásadě s kým chce. "Jim ani jejich voličům to nevadí. Ale druhá věc je, co bude upřednostňovat. V těchto volbách se na to už Andrej Babiš úplně nevykašle tak, jak to udělal minule. Bude asi směřovat, že by některé koalice nerad viděl, aby jim to neublížilo v dalších volbách. Je to správné, protože on tady vyhrál, tak ať si řekne, s kým to složí," uvedl.