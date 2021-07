Jurečka chce snížit důchody komunistickým pohlavárům. Na postavení komunistů mimo zákon je prý pozdě

Ponížení důchodů by se mělo týkat lidí, kteří se podíleli na perzekucích totalitní Komunistické strany Československa (KSČ), a to v období od 25. února 1948 do 9. prosince 1989. Návrh zákona, který vychází z dílny KDU-ČSL, by měl postihnout představitele bývalých vlád, exposlance, členy i zaměstnance ÚV KSČ, příslušníky Státní tajné bezpečnosti (StB). Nižší peníze by měly být vypláceny také pracovníkům zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády či velitelům jednotek Pohraniční stráže. „Dost by nám měl pomoci Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), který má přehled, kdo a kdy v jaké funkci přesně působil,“ podotýká stranický šéf Marian Jurečka.

Nepochybuje o tom, že ve snaze prosadit návrh na zákon jej podpoří ODS i TOP 09, s nimž lidovci tvoří koalici SPOLU. „Myslím, že v této otázce naprosto souzníme. Uvidíme, zda se k nám přidá i někdo z vládní koalice složené z hnutí ANO a ČSSD,“ konstatuje zákonodárce. Ještě tento týden by se k návrhu podle Jurečky měl vyjádřit sněmovní Výbor pro sociální politiku. „Příští týden bude předložen ve druhém čtení.“

Bývalý ministr zemědělství v Sobotkově kabinetu potvrzuje, že se nechal inspirovat slovenským parlamentem, který v červnu schválil zákon o snížení penzí představitelům komunismu. „Ano, jejich úspěch mě inspiroval. Byli jsme jeden stát, a tak máme stejné dějiny. Když ke krácení penzí může dojít u sousedů, proč bychom shodný zákon nemohli mít u nás?“

Členové bezpečnostních složek si užívají ještě výsluhy

Opoziční politik nezná konkrétní případy, na nichž by demonstroval nespravedlnost, kdy si zarytý komunistický funkcionář užívá movitou penzi, zatímco odpůrce a kritik režimu živoří. „Ale každému je jasné, že takové případy existují. Bývalí členové bezpečnostních složek navíc ještě pobírají výsluhu, zatímco disidenti, kteří byli ve vězení, z penze ani nevyžijí. Realita je prostě neakceptovatelná,“ durdí se.

Jurečka s lidovci neusiluje, aby komunistická strana byla postavena mimo zákon. „Domnívám se, že zmíněné téma se mělo řešit hned na počátku devadesátých let. Věřím, že voliči letos KSČM pošlou mimo Poslaneckou sněmovnu. Snížením důchodů bývalým komunistickým pohlavárům chceme přispět alespoň k částečné nápravě některých příkoří, které se za jednačtyřicet let totality u nás odehrály. Všechny křivdy bohužel už odčinit nelze.“

Zastupitel Olomouckého kraje tvrdí, jak moc mu vadí, že v justici stále působí soudci či bývalí prokurátoři, kteří byli členy KSČ. Hromadný odchod všech, kteří měli rudou knížku, však Jurečka nechystá. „Pochopitelně, že členové justice, kteří cíleně ubližovali disentu a stále oblékají talár, by neměli být aktivní. Ale zase nemůžeme říci, že všichni členové KSČ byli automaticky přisluhovači režimu. Například po roce 1968 spousta bývalých kádrů ze strany vystoupila, anebo byla vyloučena. Mnozí z nich dokonce podepsali Chartu 77 a proti režimu bojovali,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz Marian Jurečka, který varuje před bagatelizací.