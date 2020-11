Karlovarský kraj stále bez hejtmana. Blok 21 zastupitelů nabídl post Halákové (KDU-ČSL)

Koalice ODS a KDU-ČSL se čtyřmi mandáty, s níž ale vystupuje i jedna zastupitelka zvolená za SNK1, předpokládala, že by místo hejtmana připadlo lídrovi za ODS.

"Stále vnímáme takovou ambici jako zcela neadekvátní k početnímu zastoupení K5. Na druhou stranu vnímáme, že pokračující nedohoda o podobě krajské vlády může postupně omezovat a komplikovat fungování Karlovarského kraje," uvedl lídr kandidátky STAN Petr Kulhánek (KOA).

"Akceptujeme požadavek na dvě místa v krajské radě, v tom se náš postoj nemění. Stále jsme také přesvědčeni, že "21" má mít právo nominovat osobnost na pozici hejtmana. Navrhujeme proto, aby se hejtmankou Karlovarského kraje stala Olga Haláková (KDU-ČSL) jako široce respektovaná osobnost s mnohaletou zkušeností z obecní i krajské samosprávy. Olga Haláková je z našeho pohledu široce fundovaný, konsenzuální člověk, se kterým máme také letitou a velmi pozitivní praktickou zkušenost ze vzájemné spolupráce v uplynulém volebním období," uvedl Kulhánek.

Od pátečního večera ODS a KDU-ČSL o nové nabídce spolupráce jednala a jednání budou pokračovat. Haláková dnes ČTK řekla, že návrh se nyní projednává uvnitř koaličních stran. Lídr společné kandidátky Karel Jakobec (ODS) ČTK řekl, nabídku bude muset vyjednávací tým projednat i v regionální radě. "Je to zajímavá, ale velmi nestandardní nabídka. Zatím jsem se nesetkal při vyjednáváních s tím, že by někdo přistoupil na požadavky protistrany, ale určoval si, kdo by měl konkrétní pozici zastávat," řekl Jakobec. Regionální rada by o nabídce bloku 21 zastupitelů měla jednat zřejmě ve středu, dodal Jakobec. Pravděpodobně tak ani na úterý svolané pokračování ustavující schůze krajského zastupitelstva vedení kraje nezvolí.

Ve 45členném zastupitelstvu se zatím nejblíže koalici jeví spolupráce bloku 21 zastupitelů s ODS a KDU-ČSL. Stranou jednání je zatím vítězná ANO se 13 mandáty a SPD se čtyřmi zastupiteli. Dva měsíce trvající jednání se ale zatím vždy zarazila na místě hejtmana, který si nárokuje jak blok "21", tak i klub, který se označuje jako K5.