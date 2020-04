Klausův právník udeřil na Prymulu: Děláte si pr..? To je trestný čin

Prymula v rozhovoru pro DV TV uvedl, že pokud se podaří ochránit rizikové skupiny, měla by velká část zdravé populace nemoc covid-19 prodělat nebo se s ní alespoň setkat. Epidemiolog, který původně zastával opačný názor, obrátil poté, co se ukázalo, že Čína poskytuje nekorektní a zřejmě vyfabulovaná data o počtu nakažených lidí.

„Jít cestou 'promoření'' znamená dopustit se trestných činů obecného ohrožení (par. 272 TZ) a šíření nakažlivé lidské nemoci (par. 152 TZ), znamená to udělat vědomě to, co Itálie a Španělsko udělaly na počátku nevědomě. Vystavíme nemoci všechny, aniž bychom tušili, kdo to přežije a koho to zabije," varoval na sociálních sítích Hasenkopf.

Podle trestního zákoníku by ten, kdo spáchá trestný čin obecného ohrožení za doby ohrožení státu nebo způsobí jinému vědomě smrt, mohl jít do vězení na i dvacet let nebo doživotí. U šíření nakažlivé nemoci je to pak pět let. Dvanáct let si může odsedět osoba, která způsobí činem smrt nejméně dvou lidí. U obou trestných činů je trestná i pouhá příprava.

Poukázal také na to, že Prymula otočil o 180°. „Buď si z nás všech dělal pr*del doteď, nebo si ji dělá odteď,“ kroutí hlavou právník. „Tzv. 'promořenost ' jde zcela proti všemu, co až dosud krizový štáb dělal a co stálo na strategii okamžité izolace všech nemocných, aby se zabránilo šíření viru a ten postupně vymizel a zašel na úbytě. Je to o to trapnější, že se to chystáme udělat v situaci, kdy rozsah katastrofy začíná docházet už i Britům, Američanům a Švédům. Mohli jsme být první, budeme poslední,“ zlobí se Hasenkopf.

„Docela by mne zajímalo, zda by se tolik tlačilo na rozběh ekonomiky a "promořenost" (čti: obětování slabých kusů), kdyby nejohroženější skupinou byli třicátníci či děti,“ rýpnul si. Nový koronavir nejvíce ohrožuje seniory a lidi, kteří trpí chronickými chorobami.

Brzy se ovšem ukázalo, že Prymula je se svým názorem v menšině. Podle ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) jde o zásadní změnu ve strategii vlády při boji s koronavirem, měla by jí předcházet odborná diskuse. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak prohlásil, že si promořování neumí představit a že jeho vláda preferuje cestu chytré karantény. „Tak teď se mi vážně ulevilo,“ přiznal právník Hasenkopf.