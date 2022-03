Kraje budou žádat po vládě zvýšení státního příspěvku na ubytování uprchlíků z Ukrajiny

Z důvodu nedostatku peněz se uprchlíci přesunou z hotelů do tělocvičen. Někteří uprchlíci už našli zázemí na ochozech pavilonu B brněnského výstaviště, kde je asistenční centrum pro uprchlíky.

Kraje dnes vládě odevzdají požadavky pro vyrovnání se s přílivem uprchlíků. Vláda je v neděli informovala o ubytování uprchlíků ve třech kategoriích podle délky pobytu a kvality ubytování. Na nouzové přístřeší do 30 dnů by měl být státní příspěvek 180 korun i se stravou, nouzové ubytování do tří měsíců 180 korun bez stravy a ubytování v rodinách by mělo být za 4000 na osobu za měsíc.

Podle Grolicha je první měsíc nouzové ubytování v tělocvičnách, další měsíce by měly směřovat do ubytoven a penzionů. "Ubytovny a hotely ve velké míře na částku 180 korun nechtějí jít. Proto především u těchto typů chceme navýšit podporu na 250 nebo 270 korun na osobu za den. Je ale možné, že se to bude týkat i ubytování v tělocvičnách, kde je to problematické za tu částku zařídit i se stravou," řekl Grolich.

Hejtmani také žádají zařadit podporu rodin, které budou uprchlíky přijímat a ubytovávat. Dostávat by měly 4000 Kč na osobu. "U rodin chceme, aby to bylo vydáno co nejdříve. Sice se to nevztahuje ke krajům, ale určitě by nám to odlehčilo," uvedl Grolich.

Rusko napadlo Ukrajinu koncem února. Boje si vyžádaly mnoho životů. Od té doby uprchlo z Ukrajiny už více než 2,5 milionu lidí. Podle odhadů je jich zhruba 200.000 v České republice.