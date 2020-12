Maláčová navrhne vládě povolení vycházek v domovech seniorů

"Příští týden bych chtěla vládě předložit možnost vycházek, aby si lidé mohli po tak náročném roce vzít své blízké na Vánoce domů. Bude samozřejmě pak přísnější režim po návratu," uvedla ministryně. Podle ní budou muset klienti při návratu podstoupit test, platit by měla i další opatření.

Volnější režim pro seniory z domovů a možnost jet za rodinou na svátky požadovala i Asociace poskytovatelů sociálních služeb. "Klienti by se na Vánoce nepodívali domů. Vždy část lidí odjíždí. Někteří pláčou, že nebudou moci být letos s rodinou. Na lidské a duševní věci ministerstva při vydávání nařízení příliš nemyslí," řekl ČTK prezident asociace Jiří Horecký.

Asociace navrhovala, aby po návratu lidé podstoupili antigenní test. Pokud by byl pozitivní, výsledek by se potvrdil ještě přesnějším PCR testem. Mezitím by klient byl v izolaci, aby nenakazil ostatní. Stejný byl i postup při plošném testování obyvatel domovů.

Zákaz návštěv a pohybu mimo areál domova platil už na jaře v první covidové vlně. Návštěvy vláda zakázala znovu od 9. října. Od soboty 5. prosince za obyvateli zařízení příbuzní a blízcí zas mohou přijít. Musí ale mít po celou dobu respirátor a také negativní test, na kterém byli před méně než 48 hodinami. Otestovat by se mohli nechat zdarma i v domovech. Vyšetření musí ale provádět zdravotník. Pokud ho zařízení nemají, mohou uzavřít smlouvu s některou z laboratoří. Ministerstvo práce domovům testovací materiál i provedení odběru pak chce proplatit z dotací.

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková začátkem listopadu upozornila na to, že se nařízená omezení střetávají se základními lidskými právy a svobodami seniorů v domovech. Uvedla, že do stanovených výjimek ze zákazů vycházení či návštěv se nemusí vejít ani ti klienti, kteří na ně mají nárok. Podle Šimůnkové by tato opatření měla být zcela krajním nástrojem ochrany. Vyzvala Maláčovou, aby zařízením zajistila maximální možnou pomoc.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek řekl, že vládě navrhne kvůli zhoršování epidemické situace v pondělí zpřísnění režimu v Česku. Země by se měla znovu přesunout do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Návštěv v domovech by se to ale dotknout nemělo, dál by měly být možné s negativním testem a respirátorem.