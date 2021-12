Ministerstvo zemědělství dočasně převzal Jurečka

Jurečka se dnes dostavil do úřadu, kde začal řešit agendu ministerstva. "S ohledem na brzký nástup Zdeňka Nekuly do funkce ministra chci řešit jen záležitosti, které do té doby nesnesou odkladu, jako je například příprava příštího programového období, kdy je třeba velmi intenzivně dopracovat parametry, které obsahuje i náš koaliční program, a nelze do konce roku ztrácet čas, který Česká republika nemá," uvedl Jurečka. S vedením ministerstva zemědělství už má zkušenosti, tuto funkci zastával ve vládě Bohuslava Soboty (ČSSD) mezi roky 2014 a 2017.

Nová vláda plánuje aktivně ochraňovat půdu, vodu a motivovat zemědělce k lepšímu hospodaření v krajině. Jurečkovým dlouhodobým tématem je pak ochrana kvalitní půdy před zastavováním například průmyslovými areály.

"Budoucí ministr Zdeněk Nekula je velkým zastáncem precizního zemědělství. Jde o nový celosvětový trend, o který se postaraly moderní technologie, jako jsou drony, satelity a další. Tento přístup maximálně podporuji, protože díky přesné aplikaci hnojiv se všichni můžeme těšit na mnohem kvalitnější a zdravější tuzemské potraviny, a to nejen z rostlinné výroby, ale i z našich stájí," doplnil Jurečka.

Končící ministr Toman v rozhovoru s ČTK řekl, že za největší úspěchy svého ministerského působení považuje prosazení maximální výměry jedné pěstované plodiny na poli na 30 hektarů, zákaz dvojí kvality potravin v podobných obalech a snížení používání pesticidů. Naopak se podle něj musí dotáhnout ústavní ochrana vody nebo centrální registr psů.