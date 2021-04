MPO od živnostníků k dnešku přijalo asi 9000 žádostí o ošetřovné za únor

O ošetřovné za únor mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely kvůli uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání z důvodu péče o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka, žádat od 19. března. Nárok mají stejně jako v předchozích měsících na 400 korun na den. Na pomoc je připraveno 250 milionů korun.

Příspěvek se nevztahuje na období jarních prázdnin. Podporu živnostníci nemohou kombinovat s kompenzačním bonusem, který připravilo ministerstvo financí. Každá OSVČ může podat za únor jen jednu žádost. Dotaci si nemůže nárokovat, pokud si dítě nebo ošetřovaného člověka nechala doma dobrovolně.

MPO žádosti přijímá prostřednictvím on-line formuláře. Živnostníci by ho měli posílat přednostně vlastní datovou schránkou. Žádost bude tak nejrychleji zpracována i vyplacena. Mohou ho poslat také e-mailem s elektronickým podpisem, případně poštou, nejlépe doporučeně. Osobní podání v budově ministerstva není z hygienických důvodů možné.

O ošetřovné za leden přijalo MPO od živnostníků 15.400 žádostí, k dnešnímu dni jich proplatilo 94 procent za 132,8 milionu korun. Za listopad OSVČ podaly asi 23.000 žádostí, z nich je přibližně 22.000 v objemu 195,6 milionu korun vyplacených. Za říjen živnostníci vyplnili zhruba 24.000 žádostí, k dnešku jich resort proplatil 94 procent za 130,8 milionu korun.

Kvůli druhé vlně koronaviru musely školy, s výjimkou mateřských, zavést výuku na dálku od 14. října. Postupně se žáci do škol vraceli od 18. listopadu, většina školáků a studentů usedla do lavic poté naposledy 18. prosince. Vzhledem ke špatné epidemické situaci vláda od 1. března rozhodla o uzavření také mateřských škol, prvních a druhých tříd základních škol a speciálních škol, které od ledna jako jediné fungovaly v prezenčním režimu. V pondělí se do škol v celé ČR, s výjimkou Děčínska, vrátila přibližně polovina žáků prvního stupně základních škol. Třídy se nyní budou v prezenční výuce po týdnu střídat. Běžná výuka se obnovila ve speciálních školách a malotřídkách. Do školek mohli nastoupit předškoláci a mladší děti zdravotníků a dalších vybraných profesí.