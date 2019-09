Koalice dnes přehlasovala senátní veto a stvrdila novelu, která rozšíří evidenci na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Fiala v té souvislosti připomněl, že se tak stalo v pátek třináctého. "Já nejsem člověk, který by byl pověrčivý, ale je spousta občanů, kteří ho považují za něco, co přináší špatné zprávy. Ten dnešní přinesl," konstatoval Fiala.

Rozhodnutím poslanců však podle něj nic nekončí. ODS plánuje opatření zrušit, pokud se dostane do vlády. Nyní chce předpis napadnout. Ústavní soud před necelými dvěma roky zrušil plánovaný začátek třetí a čtvrté etapy EET a škrtl i několik dalších ustanovení. Jako celek ale zákon u soudu obstál. "Ústavní soud v minulém rozhodnutí bohužel celou tezi EET potvrdil, takže tu myšlenku samotnou musíme zrušit politicky," uvedl poslanec ODS Marek Benda.

Slabým místem jsou podle Ferjenčíka některé nové pravomoci ministerstva financí a Finanční správy. "Pravomoc určit některé limity, pravidla v rámci aplikace toho zákona, tohle stoprocentně napadneme u Ústavního soudu. Myslíme si, že zákon záměrně znefunkčnil papírovou evidenci, která měla být alternativou k EET pro ty nejmenší, ale bohužel není v praxi použitelná," uvedl poslanec.

Piráti uvedli, že předpis dlouhodobě kritizovali, ale nebyli vyslyšeni. "Vláda se rozhodla to prosadit na sílu, protože (premiér) Andrej Babiš (ANO) s ním spojil svou politickou kariéru. Bez ohledu na to, jestli to dává smysl, to prosadil na sílu," uvedl Ferjenčík.

Rozšíření EET prošlo :-(. Smutek. Dělali jsme, co jsme mohli, ale chce to víc poslanců. Nejabsurdnější paragrafy napadneme u Ústavního soudu. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) September 13, 2019

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) zákon narovná ekonomické prostředí. "Jakmile vstoupí v účinnost, tak ho nikdo nezruší. Je a bude součástí ekonomiky. Narovnává ekonomické prostředí," uvedla na tiskové konferenci. Je ráda, že stát nezůstane "na půl cesty" a EET bude platit pro všechny. Čas do nabytí účinnosti předpisu podle ní využije ministerstvo k tomu, aby dopilovalo související opatření, uspořádá také řadu konferencí, veletrhů a seminářů.

O výsledku možného řízení u Ústavního soudu nechtěla spekulovat. "Nemůžu mluvit za soud, ale chtěla bych upozornit, že evidence už prošla testem ústavnosti. Ústavní soud konstatoval, že je to legitimní nástroj k prověřování daňových povinností. Veškeré výtky, které soud měl, jsme zapracovali," uvedla Schillerová.