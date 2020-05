ODS chce, aby vláda pomohla obcím a krajům s výpadky příjmů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda by měla podle opoziční ODS předložit do konce května návrh, jak řešit výpadky příjmů obcí a krajů z výnosů z daní v důsledku epidemie koronaviru. Ministerstvo pro místní rozvoj podle vládního ANO chystá rozsáhlý dotační program, který by mohly obce a kraje využít. Představitelé obou politických uskupení to uvedli před dnešním jednáním Senátu.