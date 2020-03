Ošetřovné na děti dostanou rodiče za celou dobu uzavření škol, potvrdil to Senát

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stát bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, i zpětně. Návrh zvláštního vládního zákona, který to předpokládá, dnes zrychleně schválil Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, mohl by ji stvrdit ve čtvrtek.