Petříček jednal se saskou ministryní: Pendlerům by mohl stačit jeden test týdně

Podle původního návrhu chtělo Sasko od pondělí vyžadovat od pendlerů na jejich náklady dva testy týdně, což se nelíbí zahraničním pracovníkům ani jejich saským zaměstnavatelům. Výhrady mají i odbory či hospodářské svazy a komory.

"Dnes jsme navrhli saské straně, že by povinnost byla pouze jednou týdně s tím, že by si pendleři test mohli udělat zdarma na naší straně. Paní ministryně přijala návrh pozitivně. Dnes odpoledne zasedá saská vláda, následně nás obratem budou informovat o tom, jestli změna nastane od pondělí," řekl Petříček. Podle odhadů jeho resortu jezdí do Saska každodenně za prací zhruba 5000 lidí. Využít by mohli antigenní testy, jež jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Petříček také Köppingovou požádal, aby Sasko jasně interpretovalo možnost tranzitu pro české občany z jedné části českého území na druhé. Jedná se především o lidi, kteří jezdí do práce například ze Šluknovského výběžku do jiné části Ústeckého kraje. "Paní ministryně přislíbila, že toto saské úřady prověří a budou informovat dotčené obyvatele. Podmínkou je, že by osoby na území Saska nesměly zastavit, aby neporušily tamní podmínky," uvedl Petříček.

Co se týče možné přeshraniční pomoci z hlediska kapacit v nemocnicích, podle Petříčka pravidelně o situaci jedná ministerstvo zdravotnictví se saskými úřady. Například v nemocnicích v Karlovarském kraji docházejí volná lůžka na intenzivní péči, hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) proto ve čtvrtek jednal s regionálními představiteli Bavorska a Saska o možném přesunu pacientů s covidem-19 do německých nemocnic. Podle mluvčí krajského úřadu Jany Pavlíkové lze situaci řešit jen na centrální úrovni.

"České nemocnice zatím situaci zvládají, ale je pravdou, že ministerstvo zdravotnictví informovalo, že se blížíme kapacitním možnostem v některých případech," řekl Petříček. I Sasko ale podle něj například v případě jednotek intenzivní péče má velmi malé volné kapacity. Zatím podle ministra nepadlo konkrétní rozhodnutí o pomoci.

Kapacity nemocnic, které se starají o pacienty s covidem, se podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého blíží svým limitům. Možnosti navýšení jsou velmi omezené kvůli nedostatku personálu. Počty hospitalizovaných s covidem nyní rostou o 150 až 200 lidí denně. Pokud se naplní špatné predikce, bude v lednu v nemocnicích až 12.000 lidí s covidem. Nyní je hospitalizováno asi 7300 lidí.