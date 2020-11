Petříček: USA by s novým vedením mohly být otevřenější k diskusi

"Myslím, že můžeme očekávat, že nová administrativa změní styl zahraniční politiky Spojených států. Možná budou otevřenější k diskusi," uvedl ministr. "Očekávám, že Bidenova administrativa bude zvažovat opětovné připojení k pařížské dohodě o klimatu, aby splnil své sliby v kampani," dodal.

Nelze ale podle Petříčka očekávat naprostý obrat americké politiky. "Když se podíváme na klíčové politické otázky, například Čínu, tak už jsme viděli v průběhu kampaně, že jak demokraté, tak republikáni sdílejí názor, že Spojené státy potřebují řešit problémy, které Čína přináší a představuje," poznamenal.

"Domnívám se, že nová administrativa změní styl americké zahraniční politiky nejen ve vztahu k EU, ale i k multilateralismu obecně. Nemůžeme ale čekat obrat o 180 stupňů," řekl ministr @TPetricek na konferenci Výzvy pro transatlantické vztahy. #ELFevent — IPPS (@institutps) November 12, 2020

Biden by podle něj chtěl zorganizovat summit se světovými demokraciemi. "Věříme, že to bude inkluzivní proces, který by mohl posílit roli demokratických států v OSN a v dalších agenturách a globálních iniciativách," uvedl Petříček. "Uvidíme, zda se můžeme nějakým způsobem posunout, co se týče obchodních otázek. Obě strany nyní mají novou příležitost urovnat některé problémy, které se v minulých několika letech objevily," dodal.

Základní otázkou podle Petříčka je, zda lze najít společnou řeč o reformě WTO. "Stává se méně efektivní jako poskytovatel platformy pro mezinárodní obchod, jako poskytovatel právního rámce," uvedl. Očekává, že Bidenova administrativa bude otevřenější diskusi o volném obchodu s Evropskou unií.

Od nového amerického prezidenta Joea Bidena se očekává, že změní tón komunikace s Evropou v obchodních vztazích i v bezpečnosti. V příspěvku na dnešní on-line konferenci Výzvy pro transatlantické vztahy, pořádané Institutem pro politiku a společnost, to uvedl vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

"V okamžiku, kdy Joe Biden jako zvolený prezident oslovil národ, se vyjádřil k otázce sjednocení. Chce spojit celou zemi bez ohledu na stranictví. Myslím, že je to velmi pozitivní vzkaz pro všechny z nás. Podobně se od nového prezidenta očekává, že změní tón komunikace s Evropou, a to co se týče jak obchodních vztahů, tak bezpečnosti," poznamenal Havlíček.

"Věřím, že výzvy Joea Bidena k sjednocení jsou pozitivním vzkazem pro nás všechny. Potřebujeme pracovat společně a USA jsou pro nás strategický partner," řekl místopředseda vlády ČR a ministr @KarelHavlicek_ na konferenci Výzvy pro transatlantické vztahy. #ELFevent — IPPS (@institutps) November 12, 2020

USA i Evropská unie podle něj mohou spolupracovat na bázi strategického partnerství i v budování sítí páté generace, v jaderné energetice, umělé inteligenci nebo kybernetické bezpečnosti.

Havlíček také uvedl, že mnoho amerických firem má významnou stopu v České republice, míra se zvyšuje ve vědě a výzkumu. USA také pro Česko představují nejdůležitějšího exportního partnera mimo zemí Evropské unii i co se týče zboží s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou letecké motory nebo mikroskopy, dodal vicepremiér.

Spojené státy jsou pro ČR 11. největším exportním trhem. Loni český vývoz do USA činil více než 106 miliard korun. Na tamním trhu je poptávka především po českých motorech, čerpadlech a mikroskopech.