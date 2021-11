Poslanci ANO a ODS by měli projednat nominace do vedení nové Sněmovny

Hnutí ANO by mělo obsadit dvě místopředsednické pozice. Nejčastěji se mluví podle informací z frakce o bývalém předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi a bývalé hejtmance Karlovarského kraje Janě Mračkové Vildumetzové, ale také o poslanci Patriku Nacherovi.

Kandidátem ODS na místopředsedu Sněmovny by mohl být stranický ekonomický odborník Jan Skopeček. V minulém volebním období působil jako místopředseda rozpočtového výboru a také frakce občanských demokratů.

Sněmovna by měla mít v nynějším volebním období sedmičlenné předsednictvo, v minulém bylo šestičlenné. V čele dolní komory by měla stanout předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Do místopředsednických funkcí jsou definitivně známy nominace dvou stran. Hnutí STAN navrhlo svou místopředsedkyni Věru Kovářovou, Piráti rovněž stranickou místopředsedkyni Olgu Richterovou.

Tento týden se bude zabývat nominací svého zástupce nebo zástupkyně do vedení dolní komory KDU-ČSL. Hnutí SPD by zastoupení v předsednictvu Sněmovny mít nemělo.