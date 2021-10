Premiér Babiš odvolil v Lovosicích, volby považuje za nejdůležitější v historii

V Lovosicích na předsedu vlády čekaly skupinky příznivců i odpůrců. Současně s premiérovým příjezdem kolem městského úřadu projel automobil s projekcí, kde na videu lidé hovořili o svých blízkých, kteří zemřeli na koronavirus a přičítali za to vinu i vládě a Babišovi. Někteří lidé před úřadem premiéra nazývali například zlodějem, jiní mu přáli štěstí.

"Do neklidného období potřebujeme stabilitu. Neměli bychom teď měnit vládu, aby se pětikoalice dohadovala, kdo bude jaký ministr," řekl Babiš. Pětikoalicí myslel vládu složenou ze dvou předvolebních seskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů a STAN. "Když nastoupí, měli by velké problémy se zorientovat v problematice. Kontinuita je důležitá," poznamenal premiér.

S nástupem vlády aktuálně opozičních stran by šlo podle Babiše o návrat ke starým pořádkům. Opět kritizoval Piráty a řekl, že pokud by chtěli měnit kulturu, zvyky a tradice, aktivně by proti tomu bojoval i kdyby už nebyl v politice.

Kampaň podle premiéra byla náročná a bylo v ní plno dezinformací. "Debat bylo nekonečné množství. Jsem strašně rád, že už to skončilo a konečně se dnes vyspím a budu s rodinou," poznamenal Babiš.

Zásadním důvodem, proč se rozhodl kandidovat v Ústeckém kraji, je, že tak učinil jeho protikandidát na premiéra Ivan Bartoš (Piráti). Zároveň Babiš řekl, že ačkoli bydlí ve středočeských Průhonicích, má k Ústeckému kraji podstatně větší vztah.