Premiéři při cestě do Kyjeva podle Fialy dodržovali bezpečnostní doporučení

Fiala se do Kyjeva vydal nečekaně s polským premiérem Mateuszem Morawieckým, slovinským premiérem Janezem Janšou a polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským v úterý. Vyjádřili tak osobně podporu ukrajinské vládě a Ukrajině, kterou před třemi týdny vojensky napadlo Rusko. Osobně se setkali s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

"Pokud jde o zveřejňování různých informací z té cesty, tak je potřeba říct, že byly vedeny strategicko-bezpečnostními doporučeními. To nebyly nějaké nápady nás politiků," řekl Fiala. Podle něj o tom svědčí dobrý průběh cesty. "Protože rizika s tím spojená nepochybně byla," dodal.

V rozhovoru s televizní stanicí CNN Kamyšin uvedl, že ho překvapilo, že ministerští předsedové o své cestě vlakem veřejně informovali dlouho předtím, než dorazili do ukrajinské metropole. Během cesty se na sociálních sítích vyjádřili jak polský premiér Morawiecki, tak Fiala.

Tomu, že si politici k cestě vybrali vlak, Kamyšin rozumí. "Každý chytrý člověk by si v těchto dnech vybral vlak spíše než auto. I když se všude bombarduje, jsou teď nádraží a vlaky nejbezpečnější místa v zemi," uvedl.

Podle Fialy je důležité to, co návštěva přinesla samotné Ukrajině, a to se podle něj projevuje ve vyjádřeních ukrajinských představitelů. "To je asi nejlepší a nejdůležitější hodnocení té cesty. To, že jsme tam byli a dali jsme Ukrajině najevo, že není sama, že se nebojíme ruské agrese, že je podporujeme," uvedl.