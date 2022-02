Prezident Zeman podepsal možnost až 10 dnů volna ve školách kvůli koronaviru

Předloha nabývá účinnosti dnem následujícím po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. Předpokládá, že při výuce na dálku i při mimořádném ředitelském volnu by měli rodiče žáků do deseti let věku nárok na ošetřovné, a to ve výši 80 procent základu výdělku. Výše ošetřovného bude navázána na pandemický zákon a pandemickou situaci, řekl již dříve ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Nová pravidla mají podle Gazdíka zabránit plošnému uzavírání škol kvůli epidemii nemoci covid-19. Ředitelé škol budou moci volno vyhlásit podle potřeby a nebudou muset využít všech deset dnů najednou. Ministr uvedl, že délku volna konzultoval se všemi zúčastněnými institucemi a byla označena jako optimální a dostatečná. Doplňuje právo ředitelů škol vyhlásit volno na pět dní během školního roku, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických. Řada ředitelů škol toto volno už vyčerpala, možnost delšího volna proto podle kritiků přichází pozdě. O uzavření školy při velkém počtu nakažených žáků mohou rozhodnout hygienici.

Možnost vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo výuku na dálku získají základní, střední, vyšší odborné, základní umělecké i jazykové školy. Na dálkové vzdělávání by škola měla mít možnost dočasně přejít po dohodě s vyučujícími, pokud by kvůli výpadku většího počtu pedagogů v důsledku epidemie covidu-19 nebylo možné učit prezenčně.

Pro ředitelské volno by se škola mohla rozhodnout v případě, že by kvůli šíření nákazy dočasně nemohla zajistit ani distanční výuku. Pro mateřské školy počítá zákon pouze s možností mimořádného ředitelského volna. Předloha umožňuje vyhlášení distanční výuky nebo mimořádného volna i ze dne na den.

Účast na mimořádné distanční výuce má být pro žáky povinná s výjimkou základních uměleckých a jazykových škol. Mimořádné volno i výuku na dálku by mohli ředitelé vyhlašovat i jen pro jednotlivá pracoviště školy. V takovém případě by se měl rozsah dnů vztahovat ke každé části školy zvlášť.