Rakušan: Při eskalaci situace na Ukrajině by ČR a SR měly postupovat společně

Ministr vnitra Vít Rakušan to řekl novinářům po dnešní schůzce se svým slovenským kolegou Romanem Mikulcem. Kyjev i západní země se obávají možné ruské invaze na Ukrajinu, u jejíchž hranic má Moskva desetitisíce vojáků.

"Situaci nebereme na lehkou váhu. Pokud by přišla eskalace, tak situaci musíme od první sekundy řešit společně. Veškerá opatření, která by případně uplatňovala Slovenská republika a Česká republika, musí být dohodnuta a musí být v tomto našem středoevropském prostoru společná," řekl Rakušan.

Za společnou prioritu označil český ministr vnitra ochranu vnější hranici schengenského prostoru. "Pokud by o to byl ze slovenské strany zájem, tak Česká republika je připravena," řekl Rakušan.

Podle Mikulce se Slovensko chystá na různé scénáře vývoje na slovensko-ukrajinské hranici, detaily ministr neuvedl. "Pokud by k něčemu došlo na Ukrajině, tak Slovenská republika jako hraniční země bude přímo dotčena. Chci poděkovat za to, co vyjádřil ministr České republiky, že pokud bychom potřebovali pomoc, tak jsou ochotni nám pomoci," řekl Mikulec.

Ministři vnitra obou zemí hovořili také o možnostech rozšíření spolupráce mezi českou a slovenskou policií. Rakušan v této souvislosti řekl, že obě země prozkoumají možnosti společných větších nákupů materiálu pro policii.