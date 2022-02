Rakušan vyzval Zemana, aby ukončil spolupráci s poradcem Nejedlým

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Miloš Zeman by měl ukončit spolupráci se svým poradcem Martinem Nejedlým. Bylo by to namístě. V dnešních Otázkách Václava Moravce České televize to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle bývalého šéfa policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty by měl na Hradě skončit jak Nejedlý, tak prezidentův kancléř Vratislav Mynář.