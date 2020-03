Sněmovna je připravena k mimořádnému schvalování zákonů

Vondráček uvedl, že na dnešním mimořádném jednání vlády tlumočil stanovisko vedení Sněmovny, že chce spolupracovat. "Je zřejmé, že dopady na společnost budou velké. S velkou pravděpodobností budou nutná legislativní opatření," řekl Vondráček.

Od opozice má ujištění, že pokud by bylo potřeba schválit zákon ve stavu legislativní nouze, je připravena takový postup podpořit. Ve stavu legislativní nouze je teoreticky možné schválit zákon za jediný den. Pokud by se Sněmovna měla sejít, potřebovala by podle Vondráčka pomoc vlády, třeba v podobě ochranných prostředků. "Nemáme roušky pro 200 poslanců, například," podotkl.

O schůzku se členy vedení Sněmovny požádal Vondráček premiéra i v souvislosti s opozičními náměty, které navrhuje kvůli dopadům vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19, již nový koronavirus způsobuje. Nyní se podle něho domlouvá termín.

Sněmovna výrazně omezila provoz, nekonají se akce s účastí veřejnosti, část úředníků pracuje z domova. Jednání sněmovních výborů, která se plánují na příští týden, nebudou veřejná. Schůze některých výborů byly úplně zrušeny. Poslanci zrušili také zahraniční cesty. Aktuálně se to dotklo Vondráčka, který měl jet do Gruzie a Arménie, a delegace mandátového a imunitního výboru, jež měla navštívit Albánii.

Uzavřelo se informační centrum dolní komory, Parlamentní knihovna a sněmovní archiv pro externí uživatele a badatele. Oddělení styku s veřejností pro návštěvníky vyřizuje podněty a dotazy pouze telefonicky nebo elektronickou poštou.

Od pátku se omezení dotknou také novinářů, uzavře se tiskové středisko. Obnoveno bude pro nejnutnější počet zástupců médií v případě schůze dolní komory nebo výborů a komisí.