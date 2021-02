Sněmovna neschválila příspěvek lidem v karanténě. O postizích firem nerozhodla

Zdrželi se tři poslanci ANO, i když jinak pro sněmovní verzi hlasovali s vládní koalicí i poslanci SPD, KSČM a část lidovců. Vládní návrh tak definitivně končí.

Předseda klubu ČSSD Jan Chvojka uvedl, že Sněmovna bude muset hlasovat o této takzvané "izolačce" někdy jindy. Výsledek dnešního hlasování přičítá tomu, že desítka poslanců ČSSD a ANO je v karanténě.

Lidem v nařízené karanténě měl přinést příspěvek k náhradě mzdy po dobu deseti dnů. Senát chtěl prodloužit tuto dobu až na 14 dní. Chtěl také vypustit z předlohy tři změny, které se do ní dostaly ve Sněmovně na základě pozměňovacích návrhů poslanců ČSSD. Opoziční poslanci i senátoři je označovali za přílepky. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) je naopak hájila a senátní verzi odmítala.

Šlo hlavně o povinnosti zaměstnavatelů hlásit úřadu práce volná místa a dohody mimo pracovní poměr. Kritici těchto návrhů upozorňovali například na to, že hlášení dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti by postihlo například sdružení vlastníků bytových jednotek nebo třeba církve, které si najmou varhaníka na bohoslužbu.

Maláčová hájila tyto pozměňovací návrhy. Evidence dohod má podle ní hlavně za cíl zlepšit kontroly nelegálního zaměstnávání a ochranu zaměstnanců před zaměstnavateli, kteří obcházejí předpisy. Povinnost zaměstnavatelů hlásit volná místa by podle ní pomohla ministerstvu například lépe plánovat rekvalifikace vzhledem k potřebám trhu práce.

Odmítla i Senátem navrhované rozšíření bonusu na všechny lidi, kteří se vrátili ze zahraničí. Upozorňovala na to, že by příspěvek dostávali i lidé, kteří byli na dovolené a potom museli do karantény.

Maláčová po hlasování prohlásila, že výhrady ohledně přílepků jsou zástupný argument, a opakovala, že takzvaná izolačka měla být nástroj jak dostat epidemii pod kontrolu.

"Já jsem chtěl říct, že to není motivace, ale to je skoro spíš stimulace pro to, aby ti lidé do té práce nechodili," řekl poslanec ANO Pavel Juříček, který se při hlasování zdržel. "Když už jsem se ptal dokonce ve své firmě dělníků, tak řekli: 'Hele šéfe, máme vás rádi, ale když už nám bude stát dávat takovéhle peníze, tak my už tady nebudeme chodit vůbec'," řelů. Návrh označil za nešťastný.

Podnikatelů a firem se zastala i poslankyně KSČM Květa Matušovská, která upozorňovala na to, že zaměstnavatelům přibudou administrativní povinnosti a zatíží to jejich zaměstnance, kteří mají na starosti mzdovou agendu.

"Udělejte si pořádek u svých poslanců a dejte nám pokoj," reagoval na emotivní vystoupení ministryně Maláčové poslanec TOP 09 Dominik Feri. Poslanec ODS Jan Skopeček kladl vinu za výsledek hlasování poslankyni ČSSD Aleně Gajdůškové, která do předlohy prosadila při předchozím sněmovním schvalováním takzvané přílepky. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek poznamenal, že jakmile vláda návrh předloží bez přílepků, tedy změn nesouvisejících s návrhem zákona, projde Sněmovnou jako nůž máslem.

O postizích firem za porušování restrikcí Sněmovna nerozhodla

Sněmovna dnes opět nerozhodla o senátním vetu vládní novely, která by zavedla až třímilionovou sankci pro podnikatele a firmy za porušování protikoronavirových restrikcí. Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka sice neprosadil ukončení schůze ještě před projednáním předlohy, nebyl ale přítomen její vládní předkladatel, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Debata o novele proto nebyla možná a nynější schůze Sněmovny byla přerušena na neurčito.

Dolní komora měla o novele krizového zákona hlasovat už na minulé řádné schůzi. Provládní strany ale neměly kvůli karanténám dost hlasů pro její prosazení, proto bylo rozhodování o senátní vetu odloženo. Zamítnutí hrozilo předloze pravděpodobně i dnes. Chvojka při jiné příležitosti uvedl, že v karanténě je desítka poslanců koaličních ČSSD a ANO.

Senátoři namítali, že je horní hranice pokuty neúměrně vysoká a vedla by k likvidaci firem a živnostníků, kteří se potýkají s dopady omezení. Vláda ale poukazuje na to, že zákonný podklad pro ukládání pokut podnikatelům a firmám za porušování restrikcí vydaných na základě krizového zákona dosud chybí.

Jde podle tvůrců novely o narovnání stavu, kdy nyní lze vymáhat s možností až třímilionového postihu jen opatření vydaná na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Stejné pokuty zavádí i nový, takzvaný pandemický zákon.

O novele krizového zákona by mohli poslanci hlasovat na příští řádné schůzi, která začne v úterý. Do návrhu jejího programu je předloha zařazena.

