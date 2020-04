STAN chce od 25. května poslat všechny žáky do škol, TOP 09 se nelíbí zavření hranic

Vláda navrhuje, že by od 25. května začaly fungovat školní skupiny pro děti na prvním stupni základních škol, ve kterých by bylo nanejvýš 15 žáků. Pro děti, které nebudou ve skupině, a pro žáky druhého stupně, by nadále měla být základní výuka na dálku.

"U menších škol je to nerealizovatelné v jejich konkrétních podmínkách," řekl Gazdík. Podle něj nemají zejména malé školy v regionech technické ani personální kapacity na to, aby zajistily fungování podle vládního návrhu. Naplňování vládního opatření by podle Starostů vyvolalo ve školách chaos.

STAN proto navrhuje, aby od 25. května šly do školy všechny děti. Rodiče, kteří mají obavy kvůli epidemii koronaviru, by mohli své děti z výuky omluvit, na konci školního roku by pak tyto děti absolvovaly přezkoušení a na základě něj dostaly známku. "Je to efektivnější a vytváří to méně chaosu," řekl Gazdík.

Starostové dnes také apelovali na to, aby při úpravě státního rozpočtu kvůli zvýšení deficitu z 200 na 300 miliard Kč vláda upravila jeho strukturu, aby vládní investice sloužily zejména na regionální rozvoj. "Chceme, aby vláda směřovala miliardy do národních dotací. Tím by pomohla regionům, malým a středním firmám a rozhýbala ekonomiku napříč Českou republikou," řekla poslankyně Věra Kovářová. Podle ní mají obce a města připravené investiční plány, jejichž naplnění zajistí rovnoměrnější hospodářský rozvoj země než velké investice do dopravní infrastruktury.

Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský dnes také řekl, že Starostové by nepodpořili návrh na prodloužení nouzového stavu po 30. dubnu, pokud by ho vláda předložila. Podle něj nyní nouzový stav slouží jen k tomu, aby vláda mohla snadno nakupovat zdravotnický materiál z Číny, s jiným odůvodněním kabinet nepřišel.

TOP 09 chce diskuzi o zákazu výjezdů za hranice

Opoziční TOP 09 chce od vlády ve Sněmovně během zvláštního bodu vysvětlit důvody pro zákaz výjezdu obyvatel do zahraničí. Vláda omezila pohyb přes hranice z důvodu šíření epidemie koronaviru nového typu, podle předsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové je ale Česko jedinou zemí EU, která k tomu přistoupila formou zákazu výjezdů vlastních občanů. "Je to zásadní zásah do základních svobod občanů," uvedla Adamová. Přestože kabinet začal opatření uvolňovat a upřesňovat, podle Adamové nezajistí, že někomu do jeho plánů nevstoupí.

"Život je velmi barevný, všichni se do škatulek vejít nemusí," uvedla Adamová. Takto zásadní zásah do práv lidí, podle některých právníků i protiústavní, by měl být podle TOP 09 co nejdříve ukončen. Pekarová zmínila například to, že někteří lidé plánovali dlouhodobě se z Česka odstěhovat a nevracet se. "Není důvod, aby (vláda) bránila odejít lidem ze země a nemá právo se vyptávat," uvedla s odkazem na praktiky, které panovaly v někdejším Československu v 80. letech.

Vláda by podle TOP 09 měla jasně stanovit podmínky pro vstup do země včetně podmínek pro ty, kteří plánují vyjet.

Váda se v souvislosti s omezením cestování kvůli pandemii koronaviru opírá o zákon o bezpečnosti České republiky ve spojení s krizovým zákonem. Cestování Čechů do ciziny a vstup cizincům do Česka vláda zakázala zhruba v polovině března.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí zdůraznil, že v případě prodloužení omezení cestování musí jít o přiměřený krok. "Zákaz na rok a více už bych, stejně jako někteří ústavní právníci, osobně považoval v současné situaci za nepřiměřený," uvedl. O tom, že by hranice měly být uzavřené jeden rok, hovořil v neděli na Frekvenci 1 prezident Miloš Zeman. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v březnu uvedl, že cestování by mohlo být omezeno rok či dva.

Neomezené cestování není podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) otázkou letošní letní sezony. Češi by mohli případně vyjet do vybraných zemí s nízkým rizikem nákazy. Mohlo by to být Chorvatsko nebo Slovensko. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) chce v souvislosti s možným zmírněním zákazu cestování do zahraničí znát nejprve data od expertů.

Ústavní právník Jan Kysela minulý týden na dotaz ČTK uvedl, že teprve soudní rozhodnutí mohou objasnit, zda kabinet mohl kvůli epidemii nového typu koronaviru uzavřít hranice v současné míře.