Stanjura chce koalici pravice do sněmovních voleb, lídrem má být šéf ODS Fiala

Jeden ze snímků po krajských volbách a prvním kole senátních voleb zachytil společně předsedu ODS Fialu, šéfa lidovců Mariana Jurečku a předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Stanjura obecně uvedl, že preferuje vytvoření předvolení koalice s cílem vyhrát sněmovní volby a sestavit vládu.

"Osobně se domnívám, že pokud máme naplnit svoji ambici vyhrát ty volby a sestavovat vládu, tak je to jednodušší úkol, pokud budeme mít předvolební koalici, než kdybychom kandidovali sami," řekl.

Pokud máme vyhrát příští rok volby a sestavit vládu, preferuji vytvoření předvolební koalice v čele s @P_Fiala . Tak máme šanci zvítězit a postavit vládu. @Zbynek_Stanjura na @CNNPrima — ODS (@ODScz) October 4, 2020

Lídrem takové koalice by podle Stanury měl být "samo sebou" Fiala. Případná dohoda ale podle místopředsedy ODS nebude jednoduchá a má svá rizika. "Platí v politice velmi často, že dokud není domluveno všechno, není vlastně domluveno nic," poznamenal. Stanjura také řekl, že nejsilnější strana musí projevit nejvíc velkorysosti. ODS by tak podle něho měla postupovat. Projekt by mohl být představen ještě letos, věří místopředseda ODS.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš pokládá za úspěšnou koalici České pirátské strany a Starostů a nezávislých v regionálních volbách v Olomouckém kraji. Piráti podle něho připravují pro členy analýzu možností spolupráce. "Ono to není tak, že sečtete čísla a vychází nějaký výsledek. Je důležitá pro mě programová souhra," zdůraznil Bartoš, který řekl, že je navrhovatelem této spolupráce. Průnik programů Pirátů a Starostů podle něho existuje. Bartoš uvedl, že Piráti budou o této spolupráci jednat patrně ve druhé polovině října a následně bude hlasovat členská základna.

Naopak předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek předpokládá, že vládní hnutí premiéra Andreje Babiše půjde i do dalších sněmovních voleb samostatně.

Bartoš prakticky vyloučil vstup do vlády s hnutím ANO. Poukázal na povolební strategii, která mezi podmínky spolupráce řadí to, že ve vládě nebudou lidé nekompetentní, s korupční minulostí nebo ve střetu zájmů. "Myslím, že v tuto chvíli, jestli by se nestal nějaký zázrak, a ANO je premiér (předseda hnutí Andrej) Babiš, tak si myslím, že to fakt není pravděpodobné," uvedl šéf Pirátů.