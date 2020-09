Stát řídí stylem brzda-plyn, co předvádí Schillerová ani nemá cenu komentovat, říká Stanjura

Nulu na svém kontě chtějí vymazat. Šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura přiznává, že cílem strany v nadcházejících krajských volbách je získat post hejtmana, který jí chybí. „Ve volbách v roce 2016 jsme nedopadli špatně. Vrátili jsme se do vedení krajů, velmi často jsme ukončili vládu sociálních demokratů a komunistů, ale nebyli jsme tak silní, abychom si byli schopni vyjednat post hejtmana. Věříme, že se to letos změní,“ doufá exprimátor Opavy, který slezskému městu šéfoval osm let.

Stanjura si není jist, zda nedávná cesta předsedy Senátu a partajního kolegy Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, která měla celosvětový ohlas, může krajským kandidátům pomoci. „Nedávná mise by mohla pomoci našim kandidátům do Senátu. U krajů si tím zase až tak jistý nejsem,“ přiznává poslanec. I. místopředseda ODS se v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz pozastavil i nad případným vytvořením opoziční koalice před parlamentními volbami, která má za cíl porazit hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. „Když se podíváte, jak dopadly volby minule, tak počet hlasů pro demokratické strany vůbec nebyl špatný, ale neodpovídal tomu počet mandátů. To znamená, že aby hlasy všech pravicových voličů měly stejně mandátů jako hlasy levicových voličů, pak musíme vytvořit předvolební koalici.“

Absolvent elektrotechnické fakulty VUT Brno, obor elektronické počítače, nastínil, že ODS má zájem o spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí (STAN), o něž zase usilují Piráti, se kterými se ale občanští demokraté nechystají jít do bloku. „Vše záleží na rozhodnutí hnutí STAN, jehož představitelé mají vše v gesci. Osobně na ně žádný tlak vyvíjet nebudu. My máme ambici parlamentní volby vyhrát. Budeme hledat partnery, kteří by s námi byli ochotni jít do koalice,“ tvrdí šestapadesátiletý politik. Rodáka z Opavy neznepokoje, že ODS je v předvolebních průzkumech až třetí. „Jsem přesvědčený, že jsme těsně před nejlepším průzkumem volebních nálad, který se odehraje 2. a 3. října v rámci krajských a senátních voleb,“ nenechá se rozhodit.

Stanjura, který je předsedou Sněmovní komise pro posouzení účinnosti vládní pomoci v době epidemie koronaviru, má výhrady k počínání kabinetu Andreje Babiše, byť některé programy chválí. Celkově je však kritický. „Myslím si, že k pandemii musíme přistupovat s respektem, ale současně neprovádět žádná plošná opatření. Řídit stát během koronavirové krize systémem brzda, plyn není nejlepší řešení. Od začátku tvrdíme, že bychom veškeré kapacity věnovali na testování a trasování,“ říká člen Výkonné rady ODS, který osobně predikuje schodek 116 miliard. „Ale nelze to brát přesně, je to jen moje úvaha. Obávám se, že to bude mezi 100 až 200 miliardami korun,“ míní. K osobě ministryně financí Aleně Schillerové se nechce vyjadřovat. „Co paní ministryně předvedla v posledních dnech, nemá ani cenu komentovat.“

Bývalý ministr dopravy v Nečasově kabinetu se obul do ministra Karla Havlíčka, který kromě dopravy řídí i resort průmyslu a obchodu. „Ministerstvo dopravy si zaslouží plnohodnotného ministra, který má na starosti jenom jedno ministerstvo. Pan Havlíček to skutečně nemůže stíhat. Měl by si vybrat buď on anebo premiér, jestli bude ministrem na plný úvazek,“ vyjadřuje svůj názor Zbyněk Stanjura, který hnutí ANO kritizuje, že za sedm let, co má dopravu v gesci, téměř nestaví nové dálnice.

DEMOKRATY TRÁPÍ ABSENCE POSTU HEJTMANA

Pane místopředsedo, ODS zřejmě bude chtít v nadcházejících krajských volbách změnit nepříjemnou statistiku, která říká, že nemáte žádného hejtmana. Čím si vysvětlujete, že zatím ve vaší kolonce svítí nula?

Skutečně, naším základním cílem, s nímž jdeme do voleb, je získat post hejtmana. Co se týče vašeho dotazu, proč v naší kolonce svítí i nadále nula, pak musím zmínit, že jsme ve volbách v roce 2016 nedopadli špatně. Vrátili jsme se do vedení krajů, velmi často jsme ukončili vládu sociálních demokratů a komunistů, ale nebyli jsme tak silní, abychom si byli schopni vyjednat post hejtmana. Věříme, že se to letos změní.

Může vám jako straně v říjnových volbách pomoci nedávná cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila, která byla velice úspěšně hodnocená jak v zahraničí, tak i u nás?

Domnívám se, že by nedávná mise mohla pomoci našim kandidátům do Senátu. U krajů si tím zase až tak tím jistý nejsem. ODS vede třináct kampaní (Česká republika má takový počet krajů – pozn. red.), my neprodáváme v krajských volbách předsedu Fialu nebo předsedu Senátu Vystrčila. Voliče se především snažíme oslovit tím, že máme kvalitní a dobré kandidáty, kteří znají místní problematiku a vědí, co je v kompetenci krajů, a podle toho nabízejí program. Je známé, že za některými kandidujícími stojí premiér a červené mikiny (během jarní pandemie ji oblékal ministr vnitra, šéf ČSSD a bývalý předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček – pozn. red.), čímž se dokonale matou voliči, protože předsedové do krajů nekandidují, i když tak vystupují. Tento styl je nám v ODS cizí.

Nemáte obavy, že nedávná Vystrčilova cesta na Tchaj-wan může některým podnikatelům ztížit jejich obchodní záměry? O čínské mstě se už přesvědčil výrobce pianin a klavírů Petrof, který přišel o zakázku ve výši více než pěti milionů korun, byť nakonec hudební nástroje pro české školy od společnosti koupila rodinná nadace miliardáře Karla Komárka. Myslíte si, že hysterie, kterou návštěva u Číňanů zažehla, ještě potrvá a dotkne se dalších tuzemských výrobců anebo už do jisté míry utichá?

S určitostí na to nemohu přesně odpovědět. Opravdu, těžko říci. Ukazuje se ale, že Čína není normální demokratická země. O úspěchu na jejím trhu nerozhoduje, jak máte kvalitní produkt anebo jakou máte cenovou politiku. Rozhodující je vztah ke komunistickému režimu.

Přejděme nyní k současnosti, respektive k budoucnosti. Krajské volby politickým uskupením hodně napoví, jak na tom jsou před parlamentními. Jsou jakýmsi testem. Zatím na domácí scéně dominuje hnutí ANO a nevypadá to, že by je někdo porazil, pokud se demokratické strany nespojí v jeden blok. Je podle vás opravdu reálné složit koalici, která by dosáhla triumfu?

Když se podíváte, jak dopadly volby minule, tak počet hlasů pro demokratické strany vůbec nebyl špatný, ale neodpovídal tomu počet mandátů. To znamená, že aby hlasy všech pravicových voličů měly stejně mandátů jako hlasy levicových voličů, pak musíme vytvořit předvolební koalici.

Právě v souvislosti s vytvořením koalice se středem pozornosti stává hnutí STAN. Se Starosty a nezávislými chtějí spolupracovat ODS i Piráti, s nimiž ale do bloku nepůjdete. Pak je jasné, že jednoho z vás STAN odmítne. Jak probíhá vyjednávání?

Vše záleží na rozhodnutí hnutí STAN, jehož představitelé mají vše v gesci. Osobně na ně žádný tlak vyvíjet nebudu. My máme ambici parlamentní volby vyhrát. Budeme hledat partnery, kteří by s námi byli ochotni jít do koalice.

Jak jste spokojen s volebními průzkumy, které ODS přisuzují třetí místo, na které vás pasuje výsledek pohybující se v rozmezí od 10,6 až do 15 procent hlasů?

Jsem přesvědčený, že jsme těsně před nejlepším průzkumem volebních nálad, který se odehraje 2. a 3. října v rámci krajských a senátních voleb. Na výsledky se těším, protože jsem přesvědčený, že v mnoha krajích potvrdíme roli nejsilnější opoziční strany. Jinak předvolební průzkumy beru trochu s rezervou.

Dovolil bych se ještě vrátit ke snaze vytvořit demokratický blok. Přijde mně, že opozice trochu ochladla směrem ke spolku Milion chvilek pro demokracii, zvláště když na začátku léta jeho šéf Mikuláš Minář ohlásil, že si pohrává do budoucnosti s myšlenkou kandidovat do Poslanecké sněmovny? Jen připomenu, že to byl právě spolek Milion chvilek pro demokracii, který na dvou loňských, obřích demonstracích na Letné vyzval opozici, aby se proti Babišově hnutí ANO spojila.

Dva roky přemýšlíme, jak využít stávající volební systém, abychom získali co nejvíce mandátů. Jsem přesvědčený, že na zmíněných demonstracích, které Milion chvilek pořádal, největší část tvořili naši voliči, naši členové ODS. Není tedy důvod, abychom se v této souvislosti něčeho obávali.

SCHODEK ROZPOČTU ODHADUJE MEZI 100 AŽ 200 MILIARDAMI

ODS patří k velkým kritikům vládní koalice, proti jejímuž vystupování během koronavirové pandemie se ostře vymezuje. Proto se chci zeptat, jak by současnou situaci se všemi dopady i úskalími řešila vaše strana, kdyby byla u moci?

Myslím si, že k pandemii musíme přistupovat s respektem, ale současně neprovádět žádná plošná opatření. Řídit stát během koronavirové krize systémem brzda, plyn není nejlepší řešení. Od začátku tvrdíme, že bychom veškeré kapacity věnovali na testování a trasování. Už v květnu jsme říkali, že mají zůstat otevřené minimálně základní školy. Ještě lépe bychom chtěli podpořit malé firmy a živnostníky, kteří současnou ekonomickou situací velmi trpí, na to vláda bohužel neslyší.

Vy jste stanul v čele Sněmovní komise pro posouzení účinnosti vládní pomoci v době epidemie koronaviru, a tak můžete detailně říci, co se kabinetu povedlo a co nikoli. Jaké programy na podporu živnostníků, zaměstnanců i občanů se nejvíce povedly a o jaké naopak nebyl zájem.

Máme za sebou dvě jednání a už některé předběžné závěry máme. Řekl bych, že nejúspěšnější byly nápady, které nebyly byrokratické a které šetří náklady. Jmenoval bych oba zákony, které umožnily neplatit minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Velmi úspěšný byl program pro firmy do padesáti zaměstnanců. Pak byly programy, které byly absolutně neúspěšné, například zákon ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, aby lidé nemuseli platit nájemné v bytech. Za celou dobu jej využilo jen 46 občanů. Velmi neúspěšné byly covidové programy ministra průmyslu a obchodu i dopravy Karla Havlíčka.

K osobě ministra Havlíčka se ještě dostaneme. Co říkáte plánovanému schodku státního rozpočtu?

Uvidíme, jaký nakonec bude. Co paní ministryně financí Alena Schillerová předvedla v posledních dnech, nemá ani cenu komentovat. Osobně predikuji schodek 116 miliard, ale nelze to brát přesně, je to jen moje úvaha. Uvidíme, až dojde k nějakému reálnému počtu. Obávám se, že to bude mezi 100 až 200 miliardami korun.

Vy jste byl v kabinetu Petra Nečase ministrem dopravy. Jak tedy hodnotíte počínání ministra Havlíčka, který je zároveň i šéfem ministerstva průmyslu a obchodu?

Ministerstvo dopravy si zaslouží plnohodnotného ministra, který má na starosti jenom jedno ministerstvo. Pan Havlíček to skutečně nemůže stíhat. Měl by si vybrat buď on anebo premiér, jestli bude ministrem na plný úvazek a kde bude stoprocentně působit.

ODS i kritici vyčítají Havlíčkovi i celému hnutí ANO, že téměř nestaví dálnice. Nechci být štiplavý, ale kolik kilometrů dálnic jste postavil během vašeho působení, když jste stál v čele ministerstva dopravy vy?

Je třeba si uvědomit, že v této pozici jsem byl sotva sedm měsíců a za zmíněnou dobu moc věcí nestihnete postavit. Mohl jsem se třeba nechat fotit, jak přestříhávám slavnostní pásku u některého nově postaveného dálničního úseku, ale to bych si přivlastňoval něco, co mně nepatří, protože u rozjezdu jsem nebyl, a tak se o to zasloužili moji předchůdci. Nepřišlo by mně fér, kdybych se chlubil něčím, co jsem nezapočal. Co se ale týče hnutí ANO, je třeba zdůraznit, že dopravu mají v gesci už přes sedm let a jejich výsledky v souvislosti s výstavbou nových dálnic jsou opravdu tristní.

Neudělejme stejnou chybu dvakrát! Odstartujme změnu! (0:58) | zdroj: YouTube

Neustále se mluví o dálnicích, ale už se vůbec nehovoří, že za 31 let v České republice nestojí vysokorychlostní železnice, jejíž budování je v plánu mezi lety 2025 až 2050. Co říkáte na absenci vysokorychlostní dráhy u nás? Bohužel letos v létě bylo o železnici slyšet jen v souvislosti s nebývalou sérií tragických nehod..

Když budu mluvit jako občan, pak i mně chybí, protože pocházím z Moravskoslezského kraje, a tak často mezi ním i Prahou kvůli pracovním povinnostem pendluji. Proto bych vysokorychlostní železnici přivítal. Ale i když není, přesto raději jezdím do metropole vlakem, neboť cesta po D jedničce je horor a trasa se po ní často extrémně prodlouží. Místo stání v dlouhých a nekonečných kolonách na ní, mohu ve vlaku v klidu a nerušeně na počítači pracovat a vyřizovat různé věci.

STAROSTU NOVOTNÉHO BY ZE STRANY ROVNĚŽ NEVYLOUČIL

Starosta pražských Řeporyj Pavel Novotný se nedávno postaral o skandál, když v rozhovoru pro Info.cz řekl: „V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť. A abych byl poslancem. Já vím, že to zní strašně, ale je to v zájmu České republiky.“ Předseda ODS Petr Fiala si komunálního politika pozval na pohovor, na němž Novotný uznal, že „to, co předvedl, bylo daleko za hranou akceptovatelného“ a uznal, že takzvaně přestřelil. V ODS se ozývaly hlasy, aby byl svérázný starosta vyloučen, ale stranický šéf k tomuto kroku nesáhl. Jaký postoj jste k celé kauze zaujal vy a volal jste po jeho stopce ve straně?

I když vyjadřování či rétorika Pavla Novotného je mně zcela cizí a neztotožňuji se s ní, ani já bych nevolil jeho vyloučení ze strany. Podívejte se, je třeba si uvědomit, že stejně jako má plno kritiků a odpůrců, získává si zároveň svým netradičním vystupováním plno příznivců, kteří by se třeba o ODS vůbec nezajímali, kdyby nebylo Pavla Novotného. Například chvályhodné je, jak zareagoval na výhrůžku šéfa čínské diplomacie Wanga I, který na návštěvě Německa prohlásil, že Vystrčila za jeho cestu na Tchaj-wan Čína přiměje zaplatit vysokou cenu. Okamžitě sedl a napsal dopis čínskému ministru zahraničí, aby se do čtyřiadvaceti hodin fofrem omluvil a že to bylo naposledy, co takhle mluví o České republice a druhém nejvyšším ústavním činiteli. Přesně tady pan Novotný získává popularitu a s ním i ODS, ale potom si nadělá nepřátelé nějakým silnějším výrazem. Jako starosta Řeporyj je ale velice úspěšný a u tamních lidí oblíbený.

Veřejnost v poslední době baví váš stranický spot, který je na sociálních sítích hitem a ODS si v něm utahuje z bývalých či současných ministrů hnutí ANO a netradičně je hodnotí. Na konzervativce je dost netradiční až ironizující. Kdo video vymyslel a jak se vám líbí?

Mně se spot opravdu líbí. Kdo ho vyrobil, si nechám jako výrobní tajemství. Doufám, že nebude poslední. Vím ale, že je poměrně úspěšný.