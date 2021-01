Tajný mejdan politiků: Paroubek, Hnilička a Benda slavili v luxusním hotelu

Část hostů odjela vlastními vozy či taxíky večer domů, někteří - například Paroubek - v hotelu přenocovali do neděle, ačkoliv je v nynějším pátém stupni protiepidemických opatření povolené ubytování jen v případě služebních cest či home office.

Zavřené musejí být vnitřní prostory restaurací, na veřejných místech jsou povinné roušky a rozestupy, mohou se potkat maximálně dva lidé, od 21:00 platí až na výjimky zákaz nočního vycházení.

"Takováto akce je porušením vládních nařízení. Jak organizátorovi, tak účastníkům hrozí pokuta ve správním řízení," uvedl dnes ráno pro Blesk Zprávy ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Není to poprvé, co média zachytila politiky či jiné veřejně známé osoby při porušování vládních nařízení. V říjnu Blesk vyfotil tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) při odchodu ze schůzky se šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem a dalšími lidmi v uzavřené restauraci na Vyšehradě, krátce na to byl nucen vládu opustit.

V lednu zase deník informoval o tom, že bývalý prezident Václav Klaus strávil více než hodinu v uzavřené restauraci v Praze a neměl roušku.

Babiš odsoudil účast Hniličky na oslavě, žádá vyvození důsledků

Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že vládní zmocněnec pro sport a poslanec za ANO Milan Hnilička pro sebe vyvodí důsledky z účasti na sobotní oslavě v teplickém hotelu. Předseda vlády dnes na twitteru označil chování účastníků za nepřijatelné papalášství a porušení vládních nařízení. Hnilička ve vyjádření pro ČTK uznal, že udělal chybu, za niž se omlouvá, a je připraven nést důsledky. Dodal, že okamžitě poslal 50.000 korun na sbírku SOS Česko vyhlášenou organizací Člověk v tísni pro lidi v tíživé situaci.

"Nepil jsem, po večeři a pár pracovních schůzkách jsem řídil domů. Ale uvědomuju si, že jsem udělal velkou a hloupou chybu, za kterou se moc omlouvám a jsem připraven nést následky," uvedl někdejší hokejový brankář Hnilička, který stojí v čele Národní sportovní agentury.

Babiš podle svého vyjádření nechápe, co Hnilička zachycený deníkem Blesk na oslavě 50. narozenin teplického podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy v jeho hotelu dělal. "Nevím, co tam dělal, nechápu, proč tam byl, ale očekávám, že z toho pro sebe vyvodí důsledky. Měříme všem stejným metrem," uvedl premiér. Účastníci oslavy si podle Babiše udělali z vládních nařízení trhací kalendář. "Všichni zúčastnění, včetně hotelu, ve kterém se ta akce konala, za to musí nést následky," dodal.