Důchodci nemají zubaře, 800 tisíc lidí v exekuci. Neztratil jsem kontakt s realitou, říká Jurečka

Ani na chvíli jej nenapadlo, že by svůj sobotní triumf měl něčím oslavit. Nově zvolený místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka si jen vychutnal dojemnou gratulaci od své manželky Jarmily i dvou nejmladších synů, a to přímo na pražském Václavském náměstí v hotelu Ambassador. Hned po svém vítězství na mimořádném sjezdu lidovců, na němž odstoupil dosavadní lídr Marek Výborný po nenadále smrti své ženy, si bývalý ministr zemedělství stanovil jasný cíl: „Nechceme být populistickou stranou, ale chceme být populární. Od nás žádné koblihy jako u hnutí ANO nečekejte, kobliha je jen symbol komunikace, ale postrádá obsah. My chceme být lidem blíže, proto za nimi vyjedeme a chceme s nimi osobně mluvit,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz Jurečka, před nímž stojí úkol uspět v blížících se krajských a senátních volbách na podzim letošního roku.

Pane předsedo Jurečko, co vám proběhlo v hlavě, když v sále zaznělo, že jste stanul v čele lidovců?

Dostavil se obrovský pocit odpovědnosti a vyskočila mně řada úkolů, které chci udělat. Rozhodně mě nenapadlo slavit. Funkce žádný důvod k veselí nedává, funkce je totiž práce a té je přede mnou dost. Chci zajistit dostupné a levné bydlení, řešit exekuce občanů, zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu, podívat se na důchodový systém a podobně. Rozhodně nechci, aby tyto cíle vyzněly jako fráze. Proto chci za lidmi vyjet a osobně s nimi vyjet.

Jak osobně vy vnímáte sílu vašeho mandátu. Obdržel jste 205 hlasů, ale váš kolega Pavel Bělobrádek prohlásil, že počítal s větší převahou vašeho triumfu. Nezaskočila Vás jeho reakce?

Asi zklamu ty, kteří si budou myslet, že mezi mnou a Pavlem nastal nějaký spor, či svár. Je to čistě jeho názor. Pro mě je naprosto překvapující až šokující, že jsem své protikandidáty Bartoška a Horníčka porazil už v prvním kole.

S odstupem času jste rád, že jste se na facebooku svých příznivců dotazoval, zda do volby máte vůbec jít?

Předně chci říci, že jsem se s nikým na sociálních sítích neradil, jak zaznělo v některých médiích. Jen mě zajímal názor některých lidí. Přiznám se, že kdyby mně všichni vzkázali, že nemám do volby chodit, poslechl bych je. Ale většina reakcí byla pozitivních. Nejdůležitější bylo, že kandidaturu schválila moje rodina.

Je pochopitelné, že poradní hlas vaší paní byl nejdůležitější, když spolu máte pět synů. Nemáte obavy, jak náročnou práci předsedy skloubíte s dětmi?

Už jsme v tomto se ženou mazáci (smích). Už poslední rok a půl, co jsem vykonával funkci ministra zemědělství, jsme byli v plné sestavě a musím říci, že práce ministra, včetně jednání v Bruselu a dalších záležitostí ohledně Evropské unie, byla náročnější než funkce předsedy. Tím ale svoji novou práci rozhodně nechci zlehčovat a podceňovat. S manželkou jsme už sehraní.

Čím jste zaujal delegáty sjezdu, že vás zvolili?

Myslím si, že řada členů mě už zná, ví, jak pracuji, zná moje myšlenky a je o mně známo, že kladu důraz na rodinu, životní prostředí. Tedy na hodnoty, které lidovci řadí na první místo. Také je ale o mně známo, že nikomu nemažu med kolem úst a problémy umím pojmenovat.

KAŽDÝ, KDO VYCHOVÁVÁ DĚTI, JE HRDINA

Přesto působíte jako klidná síla, která nejde do konfliktů a která se vyvarovává silných slov. Jak se vám poslouchal projev odstupujícího předsedy Marka Výborného, jenž na sjezdu řekl, že lidé už mají dost koblih, a to v narážce na premiéra Babiše a jeho hnutí ANO, které pravidelně občanům koblihy na setkání servírují?

Rozhodně od nás nečekejte, že bychom koblihy rovněž rozdávali. Kobliha je jen symbol komunikace, ale postrádá obsah. My chceme být lidem blíže, proto za nimi vyjedeme a chceme s nimi osobně mluvit. Nebudeme nikomu říkat, jak to budou dělat lidovci. Při setkáních se chceme lidí ptát, co je trápí, co by navrhli v daném problému oni.

Nechci se vás dotknout, ale má vůbec špičkový politik přehled, co obyčejné lidi trápí? Nejsou toto jen obyčejné fráze?

I když jsem ve vrcholné politice devět let, neztratil jsem kontakt s realitou. Osobně se jako otec pěti dětí stále považuji za obyčejného člověka a umím se do běžných starostí vžít. I já řeším všední starosti. Začíná to už ráno, kdo odveze děti do školek, řešíme se ženou výběr škol, jsem normální sedlák. Dobře vím, že některým lidem je jedno, že se tady řeší premiérova kauza Čapí hnízdo, nebo jeho možný střet zájmů, když sami kvůli exekucím přišli o střechu nad hlavou. Máme zde 800 tisíc občanů v exekuci, kteří čekají na pomoc politiků, a to je jeden z mých hlavních úkolů. Lidé takto postižení pracují načerno, aby nemuseli přiznávat svůj výdělek, protože by jim nic nezbylo na živobytí. Bylo by dobré se zamyslet, jestli by stát neměl těmto lidem část dluhu odpustit.

Je veřejným tajemstvím, že pokud nemocný senior nemá známého lékaře či nemá našetřeno na placenou nadstandardní péči, tak strádá. Máte v plánu řešit i tuto ožehavou tématiku?

Samozřejmě a celá problematika mě velice trápí, protože jako člověk žijící na vesnici vím, jak kvalitní zdravotnictví venkov trápí a sužuje hlavně seniory. Šokovalo mě, že v investičním plánu, který s tak velkou pompou pan premiér Babiš představoval, se o péči seniorů vůbec nezmínil. A je třeba si uvědomit, že populace stárne a zdravotní problémy starších lidí se budou prohlubovat. Ani od současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha jsem neslyšel žádné stanovisko, či řešení k této situaci. Nejvíce mě ale zaráží, že pro seniory jsou hlavně na venkově nedostupní stomatologové. Zubaři, kteří vystudovali za peníze daňových poplatníků, neuzavírají smlouvy s pojišťovnami, aby pak po starých lidech chtěli peníze za každý zákrok. Na to se musíme zaměřit a změnit to.

Zmínil jste, že chcete dosáhnout pro lidi dostupnější a levnější bydlení, které po zavedení nových hypotečních pravidel je pro mnohé doslova sci-fi...

Máte pravdu, je třeba začít tuto otázku řešit hned. Nemůžeme čekat až na nový stavební zákon, který vstoupí v platnost až v roce 2023. Pokud lidovci hlásají, že jejich hlavní podporou jsou rodiny s dětmi, tak je jasné, že někde musejí bydlet a hlavně kvalitně. Tato problematika souvisí i s tím, aby lidé měli nižší daně, tím pádem jim zbyde více peněz, které pak mohou investovat právě do bydlení. My chceme, aby lidé obecně měli více peněz. Proto je nutné dostat solární panely z polí na rodinné domky. Tímto počinem by rodiny až ročně ušetřily 18 miliard korun ročně.

Už jste zmínil, že lidovci musejí nyní opustit kanceláře a přijít k lidem. Kdyby se vás někdo na náměstí zeptal, proč má volit právě lidovce, co byste mu řekl?

Protože jsme strana, která staví na dvou pilířích. Tím prvním je rodina. Každý rodič, který vychovává dítě, čí děti, je pro nás hrdinou. A pokud chceme, aby se Česká republika omlazovala, musíme stát za rodinami. Další naší předností je, že klademe důraz na ekologii, půdu, vodu. Tím jsme pro mnohé blízcí.

Jenže právě váš mecenáš Luděk Sekyra se před vaším sjezdem nechal slyšet, že byste jako strana měli více zezelenat, tedy věnovat se ekologii?

Upřímně řečeno, já jsem takové vyjádření od pana Sekyry nezaznamenal. Ale když se budeme bavit o mé osobě, tak já jako soukromý zemědělec kladu na přírodu obrovský důraz a nikdo mě k ekologickým tématům nemusí nabádat. Je nutné udržet v zemi vodu, chránit půdu před dalším zastavováním, aby na ní nevznikaly další průmyslové zóny, či nákupní centra, jak se to v Olomouckém kraji nyní děje, stejně jako budování dalších míst pro pískovny a štěrkovny. Ze zkušenosti ministra zemědělství rovněž vím, že je nutné pomoci i obyčejným sedlákům se zadržením vody.

Jako soukromý zemedělec máte k sedlákům blízko, s čím jim ještě hodláte pomoci?

Budu usilovat o to, aby školky a školy zejména v malých obcích odebírali od sedláků jejich domácí produkty, a tím by si zemědělci přilepšili.

STÁTU JSME NA BIOPALIVECH UŠETŘILI PŘES 2 MILIARDY

Pojďme nyní odbočit od starostí běžných lidí k vrcholné politice. Na rozdíl od většiny delegátů sjezdu se jasně nevymezujete proti politice hnutí ANO, respektive proti osobě premiéra Andreje Babiše. Znamená to, že pokud byste jako KDU-ČSL by v parlamentních volbách 2021 uspěli, neměl byste problém jít s Babišem do vlády?

Předně platí, že lidovci nepůjdou, a to se netýká jen pana Babiše, do vlády s kýmkoli, kdo bude trestně stíhání. Tady jsou mantinely jasně vymezené. Osobně nemám problémy spolupracovat s hnutím ANO, pokud mu budou předsedat pánové Havlíček či Brabec. Oba jsou nesmírně schopní a pracovití. Je třeba si uvědomit, že v komunální politice máme s ANO několik seskupení a žádné problémy se nevyskytly.

Vy jste Andreje Babiše zažil v Sobotkově vládě, kde jste zastával funkci ministra zemědělství a on byl šéfem státní kasy, ministrem financí. Jak jej hodnotíte, jaké s ním máte zkušenosti?

Musím říci, že mě někdy překvapil, jak umí racionálně uvažovat, ale i naslouchat. Ale pak mě také uměl nemile šokovat, když jsme se na něčem domluvili a on před televizními kamerami říkal úplně něco jiného. Sledoval tím získat pro ANO body. S tím jsem měl velký problém.

Po volbách v roce 2017 si lidovci právě na spolupráci s ANO vzpomněli a odmítli jít s hnutím do další vlády. Některým členům vadilo, že ANO jednalo arogantně, lhalo, bylo vůči vaší straně agresivní. Vy jste ale řekl, že pokud by se Babiš do voleb 2021 očistil, všechny své probléby by vyřešil, dalo by se o spolupráci s ním uvažovat. Neprotiřečíte si oproti jiným členům KDU-ČSL?

Já bych nyní opravdu nerad predikoval. Zatím bych až tak parlamentní volby neřešil, když nás už na podzim čekají krajské a senátní volby. V nich chceme uspět, to je prioritní.

Na minulém sjezdu v březnu 2019 vás jako stranu tehdejší předseda Marek Výborný za vládní spolupráci s ANO silně kritizoval. Řekl , že jste koaličnímu partnerovi pomáhali s dotacemi biopaliv, mlčeli k jeho zasahování do médií, tolerovali jste jeho údajný dotační podvod a nakonec jste spolkli i daňový fígl s dluhopisy. Jak se vám osobně Výborného slova poslouchala, když jste tehdy seděl ve vládě společně s Pavlem Bělobrádkem, místopředsedou vlády pro vědu a výzkum?

My jsme si s Markem vše vysvětlili už na tehdejším sjezdu a žádné napětí mezi námi nepanuje. Faktem je, že v roce 2016 jsme biopaliva zdanili a státu tak ušetřili ročně přes dvě miliardy korun. Nikdo ale není bez chyb a já se jich chci vyvarovat tím, že jsem čtyři minulé, bývalé předsedy, kteří se sjezdu zúčastnili, požádal o okamžitou zpětnou vazbu. Zajímá mě jejich názor, stejně jako všech našich členů.

Na sobotním sjezdu jste řekl, že pod vaším vedením chcete navázat na úspěch lidovců z roku 1998, kdy stranu za Josefa Luxe volilo 600 tisíc občanů. Nějak mi to nekoresponduje s předběžnými volebními průzkumy, které vám dávají jen 6 a půl procenta. Napadá mě citát vašeho zakladatele monsignora Jana Šrámka, který řekl, že z vlády se snadno vystupuje, ale hůře se do ní vrací.

Velice bych rád upozornil na skutečnost, že jsme nejúspěšnější stranou v komunálních volbách, jsme třetí v senátních volbách, takže rozhodně o nás nejde mluvit jako o mrtvé partaji. Dokonce existuje takový průzkum, že až 11 procent občanů uvažuje o tom, že by nás volilo. A tyto lidi musíme zaujmout činy a ne je odradit frázemi.

ČESKÉHO KURZE NENÍ TŘEBA

Nemyslíte si, že by KDU-ČSL prospěl nějaký excentrický politik, který by zaujal mladé, propojil by tradici s budoucností, někdo jako předseda Rakouské lidové strany Sebastian Kurz, spolkový kancléř Rakouska? Před sjezdem se mluvilo o Ondřeji Benešíkovi, současném místopředsedovi, by tato kritéria splňoval a mohl by trochu rozvířit vaše stojaté vody. Co vy na to?

Osobně si myslím, že my žádné stojaté vody rozviřovat nemusíme. Když se podíváte na zvolené předsenictvo, je dobře namícháné. Nechybí v něm ženský prvek v podobě I. místopředsedkyně Šárky Jelínkové, máme v něm komunálního politika Petra Hladíka, náměstka brněnské primátorky, ale i europoslance Tomáše Zdechovského. Může se tedy říci, že máme široký záběr.

Mnohé mohlo překvapit, že jste ve volbě předsedy zvítězil, když jste šel proti názoru odcházejícího předsedy Marka Výborného i protikandidáta Jana Bartoška, že byste měli vytvořit předvolební blok s pravicovými stranami, konkrétně ODS a být s ní na jedné lodi, palubě, dokonce kajutě. Vy jste na to po kongresu demokratů regoval prohlášením: „Těžko být s někým na palubě či v kajutě, když se ODS podílela v minulosti na pokřivení volebního systému, díky kterému je mimo jiné i současná politická situace a stále odmítá tento omyl opoziční smlouvy pomoci napravit a podpořit novelu volebního zákona z dílny KDU-ČSL.“ Znamená to, že nechcete s nikým vytvořit předvolební blok.

Situace je složitější, než se zdá. Rozhodně to není tak, že bych kategoricky odmítl s někým spolupráci. Dokonce hned po volbě, kdy mě gratulovali předsedové ODS, STAN, Zelení, TOP 09 a někteří naši komunální partneři, jsme se tohoto tématu dotkli. Ale těch problémů je více. Třeba volební kvóry, dvojblok musí mít více jak deset procent, trojblok 15 procent a pokud by kandidovalo 21 stran, tak by museli dát dohromady 105 procent, což nejde. Další věcí je přepočítávání hlasů, zatímco KDU-ČSL stačí na mandát 28 tisíc hlasů, u STAN je to už 42 tisíc hlasů.Všichni cítíme, že je nutné změnit volební zákon. Pokud se tak nestane před volbami 2021, je nutné zákon změnit po volbách. Znovu ale opakuji, já se nebráním žádnému jednání s pravicovými stranami, i když musím zmínit zkušenost z roku 2017 před parlamentními volbami, kdy jsme měli kandidovat se STAN, ale nakonec jsme museli ze spolupráce ustoupit.

Váš sjezd navštívil expředseda Senátu Petr Pithart, člen strany, který má ale radikálnější názor. Naznačil, že je potřeba potlačit ego, riskovat. Doslova řekl: „K tomu je potřeba porazit ve volbách politickou divizi dravé firmy trestně stíhaného podnikatele v těžkém konfliktu zájmů,“ a odkázal na Slovensko, na rok 1998, kdy se ve volbách spojilo 8 stran a porazily tak Vladimíra Mečiara. Nevezmete si z jeho rady ponaučení?

Projev Petra Pitharta byl pro mě inspirativní a s chutí jsem mu zatleskal. Opět ale musím zmínit volební zákon. Také není jasné, jak by v nějakém předvolebním bloku probíhalo financování politických stran během kampaně, aby to nebylo protiprávní. Jak říkám, těch otázek je několik a je třeba je vyřešit, než se vůbec něco začne dít.

JAKO ŘEDITEL U PÁSU

Před deseti měsíci jste po 8 a půl letech opustil funkci I. místopředsedy strany, když jste prohrál volbu s Markem Výborným. Nemáte obavy, že si to mnozí mohli vysvětlovat tak, že jste neunesl prohru a urazil jste se?

To v žádném případě! Já jsem chtěl dát prostor novým lidem, říkal jsem si, že jsem byl v Sobotkově vládě, lidé mě vídali v televizi každý den, tak jsem okoukaný. Potřeboval jsem získat nadhled a být chvíli mimo středu zájmu. Jako obyčejný poslanec jsem získal nadhled, ale i určité postřehy.

Říkal jste, že za 10 měsíců, co jste nebyl ve vrcholné politice, jste se změnil, jste více pokornější i více nasloucháte lidem. Jak se tedy Marian Jurečka změnil od března 2019 do ledna 2020?

Já bych neřekl, že jsem se změnil, ale poučil jsme se z některých chyb. Taková facka, že zmizíte z vedení, je prospěšná. Přirovnal bych to k řediteli firmy, který si na 10 měsíců odskočí k pásu. U něj získá na fabriku také úplně jiný pohled.

Na závěr se musím z lidské stránky zeptat na Marka Výborného, jemuž nečekaně na skrytou srdeční vadu zemřela žena a on se nyní musí starat o tři děti. I proto odstoupil z čela strany. Pomáháte mu nějak překonat toto těžké období?

V první řadě musím říci, že je správné, že po této tragédii se rozhodl věnovat rodině, protože táta je opravdu více než předseda. Každý den jako na člověka a jeho děti myslím. A jako věřící člověk se za celou jeho rodinu modlím.

ING. MARIAN JUREČKA (15. března 1981, Přerov)

Marian Jurečka | foto: Mikuláš Křepelka / EuroZprávy.cz / INCORP images

Kariéra: od 29. ledna 2014 – do 13. prosince 2017 ministr zemědělství ČR v Sobotkově vládě, od 25. ledna 2020 předseda KDU-ČSL (16. v pořadí strany), od 16. prosince 2011- do 29. března 2019 I. místopředseda strany, od října 2013 poslanec Poslanecké sněmovny PČR (na přelomu let 2013 a 2014 šéfoval poslaneckému klubu strany), od roku 2012 až 2015 a od roku 2016 zastupitel Olomouckého kraje

Cíle nového šéfa KDU-ČSL: levnější a dostupnější bydlení, důchodový systém, zlepšení dopravní infrastrukrury, řešení exekucí, za každé vychované dítě chce matkám k penzím přilepšit důchod o 500 Kč

Vzdělání: vystudoval Střední zemědělskou školu v Přerově a následně obor rostlinolékařství (se specializací na ochranu rostlin) na Mendelově univerzitě v Brně

Povolání: od roku 2002 hodpodaří jako soukromý zemedělec na rodinném statku v Rokytnici na Přerovsku, kde jezdí i na traktoru

Stav: ženatý, manželka Jarmila, má pět synů

Záliby: rodina, florbal, hra na tubu

Víra: římský katolík