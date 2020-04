Unavený Zeman, juchající Babiš. Člověk se ze zoufalství snadno pomate, varuje Schwarzenberg

Schwarzenberg na sociálních sítích ohodnotil končící svátky, které byly velmi negativně ovlivněny současnou krizí. „To byly tedy prazvláštní Velikonoce. Nesměl jsem do kostela a obřady jsem mohl pouze sledovat v televizi,“ posteskl si jeden ze zakladatelů TOP 09.

Rýpnul si také do hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, který při velkopátečních obřadech v pražské katedrále svatého Víta, které vedl kardinál Dominik Duka, četl čtení z Bible, i do dalších zástupců Hradu a do členů vlády.

„Viděl jsem Ovčáčka vystupovat v chrámu sv. Víta. Viděl jsem fotku unaveného pana prezidenta s pomlázkou upletenou panem Mynářem ve společnosti ministra Hamáčka v povinném červeném svetru,“ vypočítal, co vše se o nejdůležitějších křesťanských svátcích v Česku dělo.

Kritiku schytal i premiér Andrej Babiš (ANO). „Pak jsem ještě zhlédl premiéra Babiše, jak prohání s dvoumetrovou pomlázkou juchající paní Moniku ve své zahradě. Poněkud brzy, už v neděli na Hod Boží. Ve velikonočních tradicích zřejmě příliš nevyzná,“ nešetřil šéfa vlády Schwarzenberg.

Z toho všeho šla čestnému předsedovi TOP 09 hlava kolem. „Člověk ze zoufalství snadno pomate se, muchomůrky bílé budu sbírat v lese..“ dodal na facebooku zděšený Schwarzenberg.