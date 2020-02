Spolupráci s rakouskou metropolí by Praha měla navázat například v dopravě, odpadovém hospodářství, energetice, městském plánování, kultuře, ochraně památek, bytové politice, informatice nebo bezpečnosti a krizovém managementu. Měla by mít formu vzájemných návštěv, při kterých si budou zástupci obou měst vyměňovat zkušenosti. "K realizaci této smlouvy mají být přizváni především odborníci příslušných partnerských odborů obou měst a městské instituce," píše se ve smlouvě. Smlouva bude podpisem obou stran uzavřena na pět let.

Vedení Prahy uvažuje i o dalších blízkých městech pro oficiální partnerství. Primátor Zdeněk Hřib ČTK nedávno řekl, že by jimi mohly být Drážďany a Mnichov, které řeší podobné problémy, jako je změna klimatu či krize bydlení. V případě Drážďan už Hřib navázal neformální kontakt s primátorem Dirkem Hilbertem.

S metropolemi zemí visegrádské skupiny město spolupráci uzavřelo prostřednictvím Paktu svobodných měst. Hřib ho v Budapešti podepsal koncem loňského roku. Města si budou vyměňovat zkušenosti například s dostupným bydlením, bojem s klimatickými změnami nebo se stárnutím populace.

Hřib v polovině ledna také podepsal partnerskou smlouvu s Tchaj-pejí, kromě toho zástupci Prahy a tchajwanské metropole uzavřeli další tři dohody ohledně spolupráce zoologických zahrad, turismu a výměny zkušeností v chytrých technologiích. V reakci čínská Šanghaj pozastavila oficiální styky s Prahou. Není to první střet současného vedení české metropole s Čínou - Praha i Peking loni na podzim ukončily partnerskou smlouvu kvůli sporu o vyškrtnutí klauzule o uznání politiky jedné Číny, které požadovala Praha.