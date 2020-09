Vláda má podle TOP 09 zajistit rychlé testování na koronavirus

"Jeden respirátor je spíše výsměch, aby se zahojila Česká pošta," prohlásila Pekarová Adamová. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí přislíbil doručit poštou zhruba třem milionům českých důchodců respirátory v případě výrazného zhoršení epidemie koronaviru. Kabinet by podle předsedkyně TOP 09 měl přestat přijímat opatření na základě průzkumů a anket, aby si udržel popularitu, ale měl by se maximálně řídit doporučením odborníků.

Ohrožené skupiny by podle šéfky TOP 09 měly dostávat ochranné pomůcky pravidelně, třeba v měsíčním intervalu, od českých výrobců. Vláda by proto měla podle poslance TOP 09 a lékaře Vlastimila Válka podpořit výrobce antivirových roušek a roušek s nanovrstvou, aby kvalitní roušky byly k dostání na všech veřejných místech.

TOP 09 v rámci svých opatření doporučuje maximálně posílit hygienické stanice a využívat digitální cesty sdílení zdravotnických dat. Využívat by bylo třeba rychlejší metody testování. "V případě, že bude placený test pozitivní, musí být zpětně uhrazen ze zdravotního pojištění," požaduje TOP 09. Strana doporučuje také zkrátit karanténu u bezpříznakových nakažených například s větším využitím respirátorů.

Válek doporučil vládě vydat jasný pokyn, které pacienty s respiračním onemocněním testovat na koronavirus. Stát by měl rovněž připravit strategii proočkování populace připravovanou vakcínou, která by mohla být k dispozici v lednu, dodal Válek. Očkování je podle strany nutné podpořit, ale musí zůstat nepovinné. "Nicméně stát musí udělat maximum pro to, aby bylo proočkováno co nejvíce osob. Zároveň je nutné se podívat na zákon o odškodnění za očkování, zda ho lze v této situaci použít. Každý očkovaný by následně měl mít výhody například pro cestování nebo při karanténě," uvedla TOP 09.

V Česku je podle údajů ministerstva zdravotnictví aktuálně 9272 pacientů s nemocí covid-19. U většiny z nich má nemoc mírný průběh, mnozí jsou bez příznaků. Hospitalizovaných s covidem-19 je 234 lidí. Celkem se za více než půl roku od prvních potvrzených případů koronaviru v Česku nakazilo 29.877 lidí, přičemž 441 z nich zemřelo.