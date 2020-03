Vláda nebude omezovat hromadnou dopravu, znovu se sejde v neděli

"V žádném případě nebudeme omezovat hromadnou dopravu. My jasně říkáme, že potřebujeme, aby lidé chodili do práce," uvedl Babiš na tiskové konferenci, na níž spolu s vicepremiéry Janem Hamáčkem (ČSSD) a Karlem Havlíčkem (za ANO) vysvětlovat nové rozhodnutí o uzavření části obchodů, všech restaurací a podobných zařízení a provozoven některých služeb. Ministerský předseda ale připustil, že v nějaké situaci by vláda mohla hromadnou dopravu regulovat.

"Určitě nebudeme dělat opatření, jako dělá Rakousko, že uzavřeme nějaké oblasti. Pokud budeme mít pocit, že je potřeba vyhlásit karanténu, vyhlásíme ji pro celou Českou republiku," řekl Babiš. Spouštěče by byl další přenos koronaviru mezi obyvateli. Nyní podle něho existují dva nekontrolované přenosy, jde o případy řidiče taxi z Prahy a zdravotní sestra z Frýdku-Místku.

Babiš svolal další jednání vlády na neděli 16:00, uvedl to na twitteru. Kabinet vyhodnotí dopady dnešních opatření kvůli šíření nového typu koronaviru. Kabinet v noci rozhodl, že od dnešních 06:00 do úterý 24. března 06:00 budou uzavřeny obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a dalších. Stejnou účinnost má zákaz přítomnosti lidí v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Zakázán je také provoz heren a kasin.

"Na neděli 16:00 jsem svolal vládu, abychom důkladně vyhodnotili dopady dnešních opatření a doladili detaily o maloobchodním prodeji a prodeji služeb v konkrétních provozovnách. Účelem je, aby podnikatelé a občané byli na nadcházející pracovní týden řádně a včas připraveni," uvedl Babiš.

Pošty a banky fungují standardně, včetně poboček v obchodních centrech. V nich je možné také nakoupit v prodejnách potravin, drogeriích či například potřeb pro domácí zvířata. Obchody, na které se nevztahují výjimky uvedené v usnesení vlády, ale musí být zavřené. Policie bude dodržování opatření v obchodních centrech kontrolovat. Zákaz provozu se týká i služeb, jako jsou kadeřnické a kosmetické salony.