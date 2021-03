Vláda vyzvala k maximální práci z domova. Stav hromadného postižení osob plošný nebude

"Zabývali jsme se možností to nějak nařídit, ale já myslím, že to ani není potřebné. Že všichni zaměstnavatelé chápou, že je to důležité z hlediska mobility," uvedl premiér. Motivací pro práci z domu podle něj pro zaměstnance bude i to, že se nebudou tím pádem muset účastnit plošného testování.

Vláda důrazně vyzvala zaměstnance k využívání home office naposledy minulý týden. Například v administrativních provozech by se podle kabinetu měly vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí.

Podle premiéra ministři o plošné povinnosti diskutovali, nenašli ale řešení, jakým způsobem ji nařídit. "Dobrý zaměstnavatel nepotřebuje, aby mu stát stále něco doporučoval a nařizoval. Určitě má zájem, aby ochránil své zaměstnance, aby ochránil firmu," podotkl Babiš. Dodal, že je přesvědčen, že zaměstnavatelské svazy apel vyslyší a budou home office u firem, které jsou v nich organizovány, prosazovat.

Z aktuálního průzkumu HR Pulse personální agentury Profesia vyplývá, že největší část českých i slovenských firem předpokládá, že letos budou efektivně kombinovat práci z domova a přítomnost na pracovišti. V ČR se k této formě přiklání 42 procent zaměstnavatelů, na Slovensku více než polovina.

Do průzkumu se na přelomu roku zapojilo 228 zaměstnavatelů v ČR a 128 na Slovensku. Personalisti v obou zemích se shodli na tom, že vnímání home office je u zaměstnanců velmi individuální. Ale také potvrzují, že stoprocentní práce z domova vyhovuje málokomu. Většina lidí by přivítala spíše kombinovaný režim.

Stav hromadného postižení osob v ČR plošně platit nebude

Úřady nevyhlásí stav hromadného postižení osob v českých nemocnicích plošně, řekl po dnešním jednání vlády novinářům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Jednotlivé nemocnice se podle něj v tomto ohledu chovají zodpovědně a reagují správně. V některých zařízeních by nebylo výhodné stav vyhlásit, doplnil Blatný.

V úterý stav hromadného postižení osob vyhlásily krajské nemocnice v Pardubickém kraji. Později následovalo devět nemocnic ve Středočeském kraji, v Plzeňském kraji fungují v tomto režimu všechny nemocnice. Důvodem pro vyhlašování stavu hromadného postižení je velký počet pacientů s covidem-19. Po vyhlášení stavu podle nemocnic neodpovídá péče běžnému standardu.

Blatný řekl, že záležitost je v kompetenci ředitelů či hejtmanů. "V současné době preferujeme tento systém. Situace není taková, kdy by úplně ve všech nemocnicích bylo výhodné toto vyhlašovat plošně, nemocnice se v tomto chovají zodpovědně a reagují správně," konstatoval Blatný.

Podle odborníka na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který je také expertem Pirátské strany, nemá vyhlašování stavu hromadného postižení osob oporu v předpisech. S termínem pracuje pouze zákon o zdravotnické záchranné službě a prováděcí vyhláška. Nejedná se o stav zamýšlený pro epidemii, ale situaci přicházející v úvahu například při nehodě s velkým počtem zraněných. Vyhlášení stavu tak nemá vliv na povinnosti nemocnic ani práva pacientů.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ve středu řekl, že vyhlašování stavu hromadného postižení osob chápe především jako konstatování faktu. "Souvisí se způsobem, jak zdravotnická zařízení odbavují nebo řeší případy, je to stav, kdy není možné poskytnout ideální péči všem a je třeba začít uplatňovat nějaké priority," uvedl po jednání Ústředního krizového štábu.