Zeman a Vondráček jej kritizují. Co řekl Kubera o cestě na Tchaj-wan?

"Prezident trvá na tom, že to není v ekonomických zájmech České republiky," uvedl Vondráček, který také neskrýval pochybnosti o prospěšnosti Kuberovy cesty. "Prezident má pocit, že by nám to mohlo škodit," potvrdil Kubera. Podle něj ale "návštěva Tchaj-wanu není protičínskou návštěvou" a nebude mít dramatické důsledky pro vztahy s Čínou, která Tchaj-wan pokládá za svou součást.

Předseda Senátu jako důkaz uvedl to, že byl navzdory některým očekáváním pozván na čínské velvyslanectví v Praze na páteční oslavy čínského nového roku. Slíbil, že se zúčastní i s manželkou. Uvedl, že by navštívil i samotnou Čínu. Peking ale podle dřívějšího Kuberova vyjádření musí respektovat, že Česko je suverénní země a nemůže k němu přistupovat z pozice síly.

Kubera se chystá na Tchaj-wan koncem února v čele podnikatelské mise. S cestou se čekalo na výsledek tamních lednových prezidentských voleb. Zeman loni pohrozil, že pokud Kubera na Tchaj-wan pojede, skončí jejich přátelství. Obává se, že proti firmám, které by byly součástí Kuberovy delegace, mohou být ze strany Číny uplatňována odvetná opatření. Kubera namítal, že Tchaj-wan je pro Česko třetím největším asijským obchodním partnerem. Čína patří zase mezi největší ekonomiky světa. Zemanovi vadí, že Čína nenaplnila v Česku slibované investice. Zrušil v této souvislosti svou jarní cestu do této asijské země.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany.