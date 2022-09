Zeman by přijal odvolání ministra vnitra Rakušana

— Autor: ČTK

Prezident Miloš Zeman by přijal odvolání ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), pokud by mu to premiér Petr Fiala (ODS) navrhl. Předseda hnutí nese odpovědnost za jeho neúspěchy, kterých bylo v případě STAN příliš mnoho, řekl dnes prezident rádiu Frekvence 1.