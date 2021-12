Zeman přijal Gazdíka. Mluvili o epidemii ve školství i vizi na další roky

Zeman se podle něj zajímal například o názor na nastavení distanční výuky, možné změny v maturitách nebo o to, jaké obory by se měly upřednostňovat.

"Pan prezident byl detailně informován, jak o mém životopisu, tak o problémech současného českého školství a o možnostech jejich řešení v budoucnu. Diskutovali jsme víc než půl hodinu o tom, jak vidím aktuální problémy ve školství, jak s koronavirem, tak vize školství na příští čtyři roky, o tom, kam jej chci směřovat," řekl Gazdík. Zeman se podle něj v problematice školství velmi dobře orientuje. "Na většině věcí směřování školství jsme se shodli," dodal.

Co se týče aktuální situace kolem epidemie, hovořil Gazdík s prezidentem mimo jiné o současném zapojování ředitelů do trasování rizikových kontaktů ve školách, protože to hygienici nestíhají. Gazdík podotkl, že na to, že to bude problém, upozorňoval už v září a mrzí ho to, že se jeho předpověď vyplnila. Zeman se podle něj také zajímal o jeho názor na fungování distanční výuky.

Dalším tématem rozhovoru byla podle Gazdíka podoba maturit, kterou by nastupující pětikoalice chtěla upravit. Uvedl, že není zastáncem častých změn zkoušek, jak se to dělo někdy v minulosti. Takový přístup podle něj hodnotu zkoušek snižuje. "Jsem připraven hledat politickou a také společenskou shodu na budoucí podobě maturit a strašně bych si přál, aby ta budoucí podoba maturit zůstala po nějaký čas minimálně deseti let," řekl. Poznamenal, že za základ pro diskuzi považuje návrh think-tanku Vzdělávání 21, jehož je členem a podle kterého by vedle běžné maturity měla existovat maturita profesní.

Na schůzce se Zemanem mluvil i o technickém vzdělávání, o přílivu odborníků a náročnosti školství či o potřebných změnách obsahu vzdělávání. "Diskutovali jsme o tom, jaké obory by do budoucna mělo preferovat české školství, jak zvýšit náročnost, jak zabránit tomu, aby studenti nestudovali obory, ze kterých pak nenajdou uplatnění," uvedl. Otázka financování nebo inkluze, tedy společného vzdělávání handicapovaných a jinak znevýhodněných dětí s talentovanými a ostatními v běžných školách, se podle něj dnes neprobírala. Doplnil, že by se ale neoznačil za zastánce inkluze, která se podle něj v ČR nenastavila dobře.

Gazdík dodal, že neměl dojem, že by ho Zeman považoval za problematického kandidáta. "Pan prezident mě popřál hodně štěstí ty příští čtyři roky. Říkal, že školství je velmi náročné a že mě čeká množství tvrdé práce, ve které osvědčím, zda to umím, zda jsem odborník, nebo ne, což má pan prezident pravdu," řekl.

Dnes odpoledne má za Zemanem přijet ještě kandidátka na ministryni životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Cyklus schůzek s dalšími nominanty do vlády má skončit 10. prosince.