Zeman vyzval na summitu EPC k vojenské reakci v případě užití jaderných zbraní

Podobně se ostatně český prezident vyjádřil už ve středu po setkání s katarským emírem Tamimem bin Hamadem Sáním. Pro řešení energetické krize doporučil Zeman daň z neočekávaných zisků. Jeho dnešní projev před čtyřmi desítkami evropských státníků poskytl ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Projev prezidenta Zemana na zasedání EPC:

Vážení kolegové, dámy a pánové, vítejte na Pražském hradě, v obrovském komplexu kostelů, paláců a různých dalších budov. Tato stavba začala v 10. století a trvala až do roku 1929, tedy 1000 let. Myslím, že je dobrým příkladem pro budování našeho společného evropského domova. Ale uvítal bych v tomto případě rychlejší tempo.

Každopádně aktuálně čelíme všichni dvěma hlavním problémům současného světa. Jedním z nich je ruská agrese na Ukrajině a druhým energetická krize. A to jsou také dvě hlavní témata českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Pokud jde o první téma, obávám se, že čelíme vážnému riziku použití jaderných zbraní. Musíme udělat vše pro to, abychom se tomuto riziku vyhnuli nebo alespoň snížili jeho pravděpodobnost. Jedním z možných řešení je vyslat důrazný a jasný signál, že použití jaderných zbraní vyvolá naši reakci, a to nejen diplomatickou, ale i vojenskou. Potřebujeme totiž včasné varování nebo něco jako preventivní akci. Bylo by velmi špatné, kdybychom byli posledními prezidenty a posledními premiéry před třetí světovou válkou.

Pokud jde o druhý bod, kromě jiných opatření bych doporučil tzv. daň z neočekávaných zisků, aby se snížily mimořádné zisky velkých energetických společností, ať už výrobců, nebo obchodníků. Ty by to samozřejmě nepotěšilo, ale mohlo by to uspokojit spotřebitele.

Drazí přátelé, to, co potřebujeme, je odvaha, odvaha rozhodovat, žádné váhání, žádná politika ústupků, žádné nicnedělání, a tak mi dovolte, abych zakončil známým heslem, které se používalo i během sametové revoluce v naší zemi: Hluboko v srdci věřím, že jednou zvítězíme. Děkuji vám.