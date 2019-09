Rozhodnutí zatím nebylo vydáno, bude se jím zabývat vedení Městského státního zastupitelství v Praze. Poslanci čekají na zdůvodnění.

Předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) podotkl, že úloha výboru končí, když předkládá plénu doporučení, zda má poslance ke stíhání vydat, nebo. V případu Čapí hnízdo se tak stalo loni v lednu, od té se členové nemohou seznamovat s postupem trestního řízení. "Spis určitě doznal nějakého zvětšení, vyšetřování trvalo více než rok, takže se tam mohlo objevit cokoli," řekl Grospič.

Ve vztahu k tehdejším informacím ze spisu se podle něho nedá říci, že by byl verdikt překvapivý. "Je to jedna z možností, která se nabízela. Budu sám zvědavý na okolnosti, které zazní v odůvodnění," dodal předseda výboru.

Další členka Taťána Malá (ANO) jiný verdikt nečekala. "Jakmile jsem jako místopředsedkyně mandátového a imunitního výboru měla možnost si ten spis přečíst, bylo mi nad slunce jasné, že to takto musí dopadnout," napsala ČTK.

Naopak člena výboru, předsedu KDU-ČSL Marka Výborného změna názoru státního zástupce "do jisté míry překvapila". "Co ho vedlo k tomu přesvědčení, opravdu netuším," řekl ČTK. Když Výborný nahlížel před půldruhým rokem do spisu, nabyl prý značné pochyby o tom, že by Babišovo jednání bylo v souladu se zákonem, byť, jak uvedl, četl jen klíčové pasáže. "Pokud orgány činné v trestním řízení shledají, že konání nebylo protiprávní, žijeme v právním státu a musíme to respektovat," dodal.

Člen výboru za STAN Petr Gazdík uvedl, že i vzhledem k tomu, co stálo ve spisu, čeká na zdůvodnění verdiktu, který ho překvapil. Soudí, že Šaroch byl ve výboru přesvědčivý a měl všechny argumenty. "Z mého pohledu je to obrat a nevím, čím jej státní zástupce zdůvodní. Z mého pohledu měl v tomto případě takzvaně nabito," uvedl Gazdík.