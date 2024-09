Povodně: Nejhůře je na Jesenicku a Ostravsku. Probíhají evakuace, armáda je v pohotovosti

Podle vicepremiéra Víta Rakušana (STAN) již v nejzasaženějších oblastech spadly dvě třetiny očekávaného celkového srážkového úhrnu. Evakuovány zatím byly vyšší stovky lidí, ministr ale zdůraznil, že počty lidí, kteří museli opustit své domovy, budou dále výrazně stoupat. Rozsáhlejší evakuace probíhají v Jeseníku a okolí, Opavě, Ostravě či Bohumíně.

"My jsme reagovali na to, že v Moravskoslezském a Olomouckém kraji byly vyhlášeny stavy nebezpečí. Snažíme se poskytnout maximální součinnost," uvedl ministr vnitra po jednání krizového štábu s tím, že je možné i vyhlášení stavu nebezpečí v Libereckém kraji. Dnes už to ale hejtman Martin Půta (STAN) neplánuje.

V pohotovosti jsou všechny složky armády zapojené v integrovaném záchranném systému i 15. ženijní pluk, uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). O větším nasazení vojáku musí případně rozhodnout vláda, zdůraznila. Nemusí se přitom čekat na pravidelné středeční jednání kabinetu. Dva armádní vrtulníky se z Prahy přesunuly do Mošnova, aby pomáhaly v Moravskoslezském kraji.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) připomněl, že meteorologická situace se posouvá v čase tak, že pršet má i v pondělí a definitivně má déšť ustat až v úterý. Během noci ze soboty na neděli se podle něj očekává, že úroveň padesátileté vody bude překročena již celkem na 14 místech.

V sobotu ve 22 hodin platil některý ze tří stupňů povodňové aktivity na 254 místech po celém Česku. Mimořádné úrovně třetího stupně pro extrémní povodeň dosáhla Morava v Raškově, Branná v Jindřichově, Vidnavka ve Vidnavě, Bělá v Mikulovicích, Opavice v Krnově, Porubka ve Vřesině, Bílovka ve Velkých Albrechticích, Lubina v Petřvaldě a Malše v Pořešíně.

Dramatická je nadále povodňová situace zejména na Jesenicku, Opavsku, Ostravsku a v jižních Čechách. Policie od dnešního odpoledne pátrá po čtyřech nezvěstných osobách. V obci Lipová-lázně došlo k pádu auta do rozbouřené Staříče. Ze čtyř cestujících se ven dostal jen jeden. Hledá se i čtyřiapadesátiletý muž, který při uklízení naplavenin u domu spadl do rozvodněného Jankovického potoka na Uherskohradišťsku a z vody už se nevynořil.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v sobotu večer uvedl, že odtokově nejhorší situace je a nadále bude na tocích odvodňujících Jeseníky a na Ostravsku. Situace se nebude příznivě vyvíjet ani v povodí horní a střední Moravy, na tocích odvodňující Beskydy a Šumavu a na Pardubicku, sdělili hydrologové.

"Na dolním toku Vltavy pod VD Vrané byl navýšen odtok řízenou manipulací z vltavské kaskády na 700 m3/s. V profilu Praha Chuchle očekáváme, že hladina bude do zítřka na úrovni 850 m3/s (pod úrovní pro 2. SPA). Na středním Labi v profilu Kostelec nad Labem byla okolo 13. hodiny dosažena úroveň pro 1. SPA a v podobném čase byla úroveň pro 1. SPA překročena i na dolním toku Labe v profilech Ústí nad Labem a Děčín. Zde očekáváme dosažení 2. SPA dnes v noci a hladina bude dále stoupat. Dosažení 3. SPA na dolním Labi budeme dále upřesňovat," dodali.