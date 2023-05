Překvapilo mě, že vláda s obcemi nekonzultovala rušení pošt a finančních úřadů, řekl Pavel

Pavel úvodem svého proslovu uvedl, že ke všem starostům, starostkám, primátorkám a primátorům chová velký respekt proto, že na komunální úrovni se politika "nedá okecat", ale je potřeba ji odpracovat.

Následně řekl, že stát nemůže komunál vnímat jako kterékoli jiné zájmové skupiny, protože sdružuje demokraticky zvolené zástupce občanů v krajích a obcích a reprezentuje tak úroveň politiky, která je nedílnou součástí našeho politického systému.

"Abych byl konkrétní, stačí se podívat na události posledních dvou měsíců. Samotného mě překvapilo, jakým způsobem probíhala, nebo zpočátku ani neprobíhala komunikace státu, v tomto případě konkrétně vlády, s obcemi při rušení poboček pošt a finančních úřadů. Nijak nezpochybňuji nutnost zefektivňovat Českou poštu, která by v opačném případě zřejmě skončila ve vážných ekonomických problémech, a už vůbec ne program digitalizace kontaktů mezi státem a občanem, jehož výsledkem určitě bude mimo jiné rušení poboček některých úřadů, v tomto případě i těch finančních," řekl Pavel.

Dodal, že nepovažuje vůbec za správné, že se tyto reformy plánují bez účasti dotčených obcí. "Při svém posledním výjezdu do Libereckého kraje jsem od starostů obcí ve Frýdlantském výběžku vyslechl, jak je pro ně rušení poboček pošt a finančních úřadů problematické. A nejsou to zcela jistě jenom oni. Region je velmi špatně pokryt mobilním signálem stejně jako pevným internetovým připojením. Za takových okolností rozhodně nelze kontakt mezi státem a občany dále omezovat nebo nějakým způsobem problematizovat. Mimo jiné je to také důvodem, proč z těchto regionů stále odcházejí mladí, kvalifikovaní a perspektivní lidé," uvedl.

Vnímám podle svých slov i stížnosti starostů na nedostatečné financování agend souvisejících s přenesenou státní správou, kterou obce dotují, i komplikace způsobené nesouladem mezi emisními a souhrnnými imisními limity. Podotýká ale, že jako prezident nemá mnoho konkrétních pravomocí, kterými by mohl tyto problémy přímo řešit.

"Na druhou stranu se snažím sbírat podněty, porozumět detailům i širšímu kontextu a spolu s vámi a s odborníky na jednotlivé oblasti hledat možná řešení, a ta potom projednávat s jednotlivými ministry a s premiérem. Poslední takovou příležitost jsem měl minulý týden, kdy jsme se s premiérem právě o těchto problémech bavili. Této agendě přikládám velký význam, a z toho důvodu jsem v Kanceláři prezidenta, v rámci Odboru vnitřní politiky zřítil, a k 1. 6. bude funkční oddělení regionů a místních komunit. To se bude věnovat všem problematickým regionům a problémům v nich. Bude zároveň tyto problémy analyzovat a připravovat mi podklady pro jednání s experty a s ministry. Zároveň ale bude také sbírat příklady dobré praxe, které mohou sloužit nejenom jako inspirace, ale také jako motivační faktor pro všechna místa, kde se zatím řešení hledat nedaří," uvedl.