Prezident Pavel pojede na oficiální návštěvu Rakouska

Podle informací Hradu pojede Pavel s první dámou do Vídně vlakem. Ještě ten den večer se pak setká s krajany.

Během druhého dne cesty navštíví historickou část města a poté se přesunou do Hofburgu, kde je s vojenskými poctami přivítá prezident Alexander Van der Bellen s Doris Schmidauerouvou.

Po obědě by se měl Pavel setkat s předsedou Národní rady Rakouska Wolfgangem Sobotkou a následně se spolkovou ministryní obrany Klaudií Tanner.

Poté Pavel přednese prohlášení na téma Our Freedom and Security in a Globalised World (Bezpečnost a ochrana v globalizovaném světě) a večer se vlakem vrátí do Prahy.