Prezidentské volby 2023 u studentů: Nejvíce boduje Nerudová, Babiš pohořel

Vyplývá to z průzkumu společnosti GTS Alive, která mimo jiné vydává a spravuje studentské průkazy ISIC. Ze studentů starších 18 let chce naprostá většina - téměř 90 procent - k prezidentským volbám jít.

"I když by reálná účast nakonec tak vysoká nebyla, i z dalších odpovědí v průzkumu se ukazuje, že mladým lidem rozhodně nejsou prezidentské volby lhostejné a že se mnozí z nich zamýšlejí, jakého prezidenta by vlastně chtěli," komentoval výsledky průzkumu ředitel GTS Alive Radek Schich. Například 60 procent studentů si myslí, že prezidentský kandidát by měl vystupovat spíše jako občanský kandidát stojící mimo strany. Od budoucího prezidenta studenti čekají hlavně reprezentativní vystupování, čestnost a poctivost či vzdělanost.

Z prezidentských kandidátů mají studenti podle průzkumu nejvíce informací o Babišovi, kterého by ale volilo pouze 5,2 procenta z nich. U studentů vede Nerudová, kterou by volilo 47,3 procenta účastníků průzkumu. Za ní by následoval Pavel s 22,2 procenta hlasů a Babiš. Na čtvrtém a pátém místě skončili senátoři Pavel Fischer s 3,9 procenta a Marek Hilšer s 2,9 procenta hlasů. U ostatních kandidátů se podíly hlasů pohybovaly už jen v desetinách procenta. Téměř 14 procent studentů dosud není rozhodnuto, koho budou volit.

Na názory studentů na kandidáty a na rozhodnutí, koho volit, mají podle průzkumu největší vliv informace z médií, které jako nejvlivnější zmínilo skoro 29 procent dotázaných. Asi 26 procent studentů pak uvedlo, že největší vliv mají kampaně kandidátů. Zhruba pro 12 procent studentů je nejvlivnější názor rodičů či jiných příbuzných a pro 11 procent informace ze sociálních sítí.

Nejmenší vliv na rozhodnutí, jakého kandidáta volit, mají informace ze školy. Ty uvedlo jako nejvlivnější jen 1,9 procenta studentů. Zřejmě se v tom odráží i nedostatek informací o prezidentských volbách na školách. Ze středoškoláků uvedlo pouze 12,2 procenta, že se na jejich škole probíraly podrobně prezidentské volby v rámci výuky. Dalších 34,9 procenta studentů uvedlo, že ve škole probírali volby alespoň stručně, a podle více než poloviny středoškoláků se o volbách ve výuce nemluvilo vůbec.

Průzkum prováděla GTS Alive mezi 1646 studenty středních a vysokých škol ve věku od 16 let. Konal se on-line ve dnech 13. až 23. listopadu.

Nerudová, Pavel a Babiš jsou na předních místech i ve volebních modelech výzkumných agentur, ve kterých ale většinou vede Babiš či Pavel. Například podle modelu společností Data Collect a Kantar CZ z poloviny listopadu by v prvním kole prezidentských voleb dostal Babiš 27 procent hlasů, Pavel 26,5 procenta a Nerudová 23,5 procenta. V říjnovém modelu agentury Median měl Pavel 22,5 procenta hlasů, Babiš 22 procent a Nerudová 15 procent.