Rohlík končí spolupráci s Jandejskovou firmou. Firma zmínila miliardové dotace

"Vyjádřit nesouhlas s politikou je právem každého z nás, ale omezovat dopravu a osobní svobody obyvatel už nikoliv. Je také špatně, když organizátorem stávky proti současnému systému je člověk, který právě díky němu načerpal na dotacích přes 2 miliardy korun. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli na Rohlíku dále nenabízet produkty Rabbit CZ," uvedl Rohlík na sociální síti.

"Chápeme, že se náš postoj nemusí líbit každému, ale v Rohlíku nám jde i o principy. V podpoře lokálních českých farmářů budeme samozřejmě pokračovat a za odstraněné položky pro vás urychleně najdeme náhradu," dodal online supermarket.

Od dnešní protestní akce se v jejím průběhu distancovala i část účastníků, kteří s traktory předčasně odjeli z hlavního města ještě před demonstrací na Malostranském náměstí. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) sdělili, že těmto lidem rozumí.

"To nejhorší, co dnešek přinesl, je zase horší obraz zemědělského sektoru v očích veřejnosti. To mě hodně mrzí… Pánové Jandejsek, Dufek a Veleba, chyťte se za nos, škodíte českým farmářům a zemědělcům," vzkázal ministr prostřednictvím sítě X.