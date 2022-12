Rusnok považuje zvýhodnění letošního odchodu do předčasného důchodu za selhání MPSV

"Měl by se upravit systém, který se ukázal v extrémním testu vysoké inflace jako ne zcela funkční. Já to vidím jako manažerské selhání," uvedl Rusnok. "Jde tu o miliardy korun našich dětí a vnuků, ti to budou platit. Jde také o elementární spravedlnost, protože to může skončit u Ústavního soudu," dodal.

Ekonom IDEA Cerge-EI a člen poradního sboru ministerstva práce a sociálních věcí Filip Pertold odhadl, že tento bod zřejmě nebyl prioritou. Problém není podle něj pouze v hodně žádostech o předčasné důchody, ale i pro situaci na pracovním trhu. "Pokud jen polovina z odhadovaných 100.000 lidí skutečně do předčasného důchodu odejde z trhu práce, ekonomika zažije další šok, když se z něj v rychlém sledu odsaje jedno procento pracovní síly," řekl.

Běžně ročně o dřívější penzi žádá kolem 30.000 lidí. Letos v listopadu si o předčasný důchod řeklo téměř desetkrát víc mužů a žen než ve stejném měsíci loni, uvedla Česká správa sociálního zabezpečení. Žadatelů a žadatelek výrazně přibylo poté, co ministerstvo práce v polovině října upozornilo na výhodnost letošních předčasných penzí. Národní ekonomická rada vlády (NERV) navrhuje kvůli prudkému zadlužování státu omezení dřívějších penzí a zpřísnění podmínek.

Podle ministerstva by lidé, kteří po celý život vydělávali měsíčně v průměru 20.000 korun hrubého, získali příští rok novou starobní penzi 16.819 korun. Pokud požádají letos a do řádné penze jim chybí necelé tři měsíce, dostali by 18.279 korun. Pokud jim zbývá do penze ještě téměř rok, dosahuje částka 17.701 korun. S výdělky 40.000 korun by příští rok nový řádný důchod činil 20.537 korun a letošní předčasná penze čtvrt roku před termínem 22.422 korun. Pokud by šlo o odchod do penze téměř o rok a půl dřív, bylo by to 21.015 korun.