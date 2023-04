Schillerová hrozí hlasováním o nedůvěře kvůli úpravám daňových sazeb

Předchůdkyně Stanjury v pozici ministra financí řekla, že Stanjura návrh aktivně komunikoval, nejedná se proto podle ní o únik nehotového materiálu do médií. "Pevně věřím, že tento aktivně komunikovaný návrh byl jen špatným velikonočním vtipem," konstatovala. Současně opoziční klub kritizuje komunikaci kabinetu kolem plánů na konsolidaci veřejných financí, a to včetně úniku informací týkajících se plánu změn v dani z přidané hodnoty (DPH).

Stanjura v úterý zopakoval, že informace o možné úpravě DPH, které se v médiích objevily, nelze považovat za politický návrh. Ministerstvo financí podle něj pouze propočítalo rozpočtové dopady všech úprav, které zazněly od koaličních stran nebo od Národní ekonomické rady vlády (NERV). Také informace o možné úpravě daně z hazardu jsou podle něj pouze pracovním podkladem, o kterém se teprve povede politická debata.

Návrh počítá se snížením sazeb DPH na dvě místo nynějších tří. Základní by měla být ve stejné výši 21 procent a jedna snížená 14 procent. Podle ČT by se přesunula část služeb a zboží z nejnižší desetiprocentní do té nejvyšší 21procentní. Šlo by třeba o vodné a stočné, točené pivo nebo vstupenky na sportovní a kulturní akce. Koaliční partneři chtějí o sazbách i přesunech DPH ještě jednat.

Podle Schillerové je návrh týkající se DPH návrhem politickým, rozděluje zboží totiž podle politických preferencí ministra. "Má dopad přes 24 miliard korun z kapes občanů a firem," uvedla Schillerová k diskutovaným změnám v DPH s tím, že konsolidační balíček bude podle "vypouštěných balonků" velmi třaskavý. Proto by koalice měla podle ní s opozicí jednat. "Jsou si vědomi, že mají 108 poslanců, ale všeho do času," uvedla.

Dohodu o konečné podobě balíčku konsolidace veřejných financí očekává Stanjura za čtyři týdny. Z jeho pohledu by většinu opatření pro snížení deficitu mělo představovat omezení výdajů, nevyloučil ale úpravu některých daní. Už v minulosti uvedl, že současná vláda snížila celkové daňové zatížení zhruba o 30 miliard korun, ve stejném rozsahu by mohla výběr daní zvýšit.